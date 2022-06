Wanda adelantó que tiene un proyecto televisivo en Argentina

sábado 25 de junio de 2022 | 6:00hs.

Wanda Nara no para de proyectarse, en las últimas horas dejó entrever que pronto se la podrá ver en la televisión argentina y que sería por el canal Telefe.



La empresaria e influencer comunicó la novedad por redes sociales, más precisamente a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores.



Y tras varios días sin comunicarse directamente con sus seguidores, Wanda los sorprendió ayer, al revelar cuál será su próximo proyecto laboral.



“Estoy contenta y ansiosa de poder cumplir con este nuevo trabajo. Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades”, refirió la rubia en sus Historias de Instagram y aportó: “Ayer hice un Zoom de tres horas, se nos cortaba y volvía”, explicando que el proyecta va en serio y ya está en marcha.



“Me van a ver muy pronto, ¿en dónde?, en el canal de la familia”, dijo Wanda guardándose los detalles pero haciendo un guiño a Telefe, conocido como el “el canal de la familia”.