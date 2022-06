Lali largó su impactante ‘Disciplina tour’

sábado 25 de junio de 2022 | 6:00hs.

Con un despliegue escénico todoterreno y una larga lista de imbatibles hits que animaron durante dos horas a miles de fieles seguidores, la cantante Lali Espósito decretó este jueves su regreso a los escenarios con el comienzo del ‘Disciplina Tour’, su nueva gira internacional.



El impactante show tuvo lugar en el porteño estadio Luna Park y fue el primero de las dos fechas con entradas agotadas previstas en este tramo inicial de su gira. En tanto, el segundo concierto se desarrollaba anoche al cierre de esta edición.



Público fiel y show a la altura

Identificados con el color rojo, el mismo que la artista eligió para identificar su actual proyecto musical, el público de Lali aguantó la espera cantando por su ídola y celebrando a gritos cada presencia estelar en las plateas, mientras Espósito desde las pantallas recomendaba productos de una reconocida marca de shampoo y vendía ropa deportiva con logo de animal.



Hasta que después de unos minutos, pasada la hora oficial, finalmente se apagaron las luces del estadio y una luna llena sonó encadenada en la pantalla principal para poner en marcha la maquinaria de un show de calidad internacional, con músicos de excelencia y bailarines que derrocharon pasos y talento en cualquier ritmo.



‘Eclipse’ y ‘Asesina’ abrieron la lista de temas nutrida de un amplio repertorio que fue desde su disco debut titulado ‘A Bailar’ (2014) hasta sus lanzamientos más recientes como el single ‘Disciplina’, que le da nombre a una gira nacional e internacional, que en su tramo por nuestro país cerrará el 27 de agosto en el Movistar Arena de Villa Crespo y por la que visitará, a partir de julio, las ciudades de Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.



Espósito, quien alternó entre momentos coreográficos con otros de mayor intimidad, hizo todo lo posible para hacerse notar con su voz, aunque por momentos se vio opacada ante el bullicio del público: “¡Qué locos que están! ¡No se escucha nada por los gritos de ustedes! Hola, amores. Bienvenides. ¿Cuánto esperamos esto? Un montón. Gracias por estar acá de todo corazón. ¿Están realmente listos para el mejor show de sus ‘fuckin’ vidas?”, clamó la artista luego de interpretar ‘Tu Novia’.



Homenaje a Cher

‘Fascinada’, ‘Somos Amantes’ y ‘Bailo pa mí’ cerraron el primer bloque de la noche antes del primer cambio de vestuario y de un homenaje en las pantallas a Cher, para regresar iluminada por el dorado de las pantallas y hacer ‘Diva’, ‘Histeria’, ‘Irresistible’, ‘Soy’ y ‘Ego’ y, de paso, pedirle a sus fanáticos que traten de cuidarse en el sector del campo: “Intentemos ser buena onda y conscientes del que tenemos al lado para que también lo sea con nosotros”, sugirió.



Con aquellas primeras canciones teñidas de distorsión rockera y una segunda parte cargada de música funky-disco (incluso hasta con un guiño al clásico ‘Don’t Stop ‘Till You Get Enough’ de Michael Jackson) bien ochentosa, Lali confirmó su incansable búsqueda por ampliar lo más posible los márgenes de una propuesta pop que se funde también con géneros de la música electrónica como el house.



Luego de brillar con canciones como ‘Ladrón’ y ‘Cómo Así’, Lali sumó los aportes de los primeros invitados de la noche: Mau & Ricky entraron en escena para acompañarla en ‘No Puedo Olvidarte’ y ‘Sin Querer’.



“Déjame decirte que este público es uno de los más hermosos que vi en mucho tiempo. Estoy tan orgulloso de lo que representas. Gracias por invitarnos y hacernos parte de esta noche tan especial”, agradeció Mau Montaner, uno de los dos hermanos que la acompañan en el ciclo televisivo ‘La Voz Argentina’, maravillado por un show destinado a “celebrar la música y a nosotros tal y como somos”.



Apoyo a la comunida LGBT

Envuelta en una bandera arcoíris, Espósito dedicó ‘Caliente’ a toda la comunidad LGBTIQ+ para “celebrar bien fuerte el mes del orgullo” antes de un nuevo cambio de vestuario y de encarar los últimos bloques de su repertorio con canciones como ‘Del Otro Lado’, ‘No estoy Sola’ y ‘Disciplina’, una de las más festejadas con la que descolló luciendo también un vestuario de latex rojo como el de Britney Spears en el video de ‘Oops! I did it again’.



En el final, discoteca y emoción

Para el final, quedaron el popurrí de ‘Mil Años’, ‘100°’, ‘Único’ y ‘A Bailar’ en clave discoteca y con el condimento escénico de un barman que regalaba tragos a algunas de las celebridades amigas que la acompañaron en ese tramo de su presentación y antes del estreno en vivo de ‘N°5’ y el aporte con zapateo y malambo del grupo Malevo que antecedió a ‘Como tú’ y al primer amague de despedida.



“Esta canción es muy especial porque seguramente de todos los que somos en este momento en este recinto muchos no la han pasado bien por algunas circunstancias en algún momento por el juicio, la maldad y la frustración del otro. Y esta canción intenta ser un mimo al alma, y a eso que somos y que no podemos evitar ser, porque está bien lo que somos”, bajó línea la protagonista de ‘Casi Ángeles’ y ‘Sky Rojo’, entre otras ficciones, para presentar ‘Reina’, la canción con la que comenzaba a decir adiós.



‘Laligera’ y ‘Boomerang’ remataron una noche más que especial para “una chica del sur” que “nunca se imaginó” su destino como la artista exitosa que convoca a miles de personas con su talento, carisma, simpatía y sensualidad:



“Para mí es muy especial. Para quienes me conocen, saben que esto es como una reafirmación de la vida y de todo lo que me trajo hasta acá. Es muy emocionante”, confesó.



“Me han sorprendido con este ‘sold out’ y con tanto amor. Extrañaba mucho mi ciudad y el escenario. Gracias, gracias, gracias. Todo este amor que dan vuelve. Y esta canción habla de eso. Nos vemos la próxima. Han sido un público increíble”, se despidió al ponerle punto final a su regreso a la cartelera musical porteña luego de una larga espera.