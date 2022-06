La venta a granel y con envases reutilizables se abre paso en ferias y emprendimientos

sábado 25 de junio de 2022 | 4:30hs.

Cada vez son más los emprendedores que apuntan la mirada hacia la sustentabilidad y el reciclado. El exceso de plásticos, derivado de un sobreenvasado de productos, genera un nivel de contaminación difícil de contrarrestar. Por este motivo, se buscan alternativas para evitar la abundancia de envoltorios innecesarios.



En este sentido, los retornables y la venta a granel se presentan como dos de las opciones más utilizadas e implementadas por emprendedores y feriantes de Misiones. Se trata de métodos que eran muy comunes hace años, pero luego fueron suplantándose por los paquetes armados y cerrados, que hoy abundan en kioscos y supermercados.



No obstante, son los mismos clientes hoy los que van buscando volver a estas formas de comprar, con el fin de contribuir a la sostenibilidad ambiental y también, ahorrar. Es que muchos de los negocios ofrecen descuentos a quienes lleven sus propios recipientes para llevar el producto.



Un ejemplo se puede ver en San Pedro, donde la Cooperativa Bio Almacén de la Selva, compuesta por artesanos y productores orgánicos, empaquetan los alimentos, producidos por ellos mismos, en bolsas de papel. Además, realizan venta a granel. Según indicaron, la idea es que los clientes se acerquen con su bolsa de tela o sus envases de vidrio en los cuales se cargará el producto que compren (ver página 7).



Mieles por medida

Mylena Hartmann y su pareja, Rodrigo Segovia, llevan adelante Experiencia Huerta, un emprendimiento en el cual reciclan y hacen apicultura con una fuerte motivación en el medioambiente.



En diálogo con El Territorio, Mylena contó que el emprendimiento surgió “con la idea de un proyecto de huerta circular, una huerta que se basa en la permacultura, consistente en el arte de diseñar espacios de vida, territorios funcionales, profesiones y vidas ricas en significado, inspirados en la naturaleza. También cuidar de los seres humanos, de la tierra y a compartir equitativamente”.



“Desde que empezamos a tener conocimiento de esta nueva forma de cultivar los alimentos, de manera consciente, sin uso alguno de venenos. También empezamos a incorporar cuidados del medio ambiente, la alimentación consciente y del reciclaje”, adujo.



La emprendedora contó que “nuestro primer contacto con el reciclaje fue a través de vecinos sustentables, quienes nos aportan de manera gratuita frascos con el fin de reutilizarlos. Vendemos miel en frascos que nos traen los clientes, o los reciclados que se llevan a los Ecopuntos”.



Sobre este último punto, contó: “Nos motiva un montón saber que podemos reutilizar un frasco que muchas veces termina como basura. Es un granito de arena para contribuir con nuestro planeta y que además nos enriquece como emprendimiento”.



Experiencia huerta se puede encontrar en las Ecoferias. La próxima es el 10 de julio en el cuarto tramo de la Costanera Posadas. Además, venden la miel desde su casa, en Bustamante 3126.



A los clientes que llevan su propio frasco para comprar la miel se les hacen importantes descuentos.



Feriantes en Jardín

Graciela Geier, productora de la localidad de Jardín América, es feriante en la galería de la Municipalidad local todos los viernes y al respecto comentó: “Si un comprador trae un frasco o recipiente para comprar, por ejemplo, miel, le hago un pequeño descuento, pero primero miro si ese envase que trae está en condiciones de poder reutilizarlo”.



A su vez, acotó que hay más personas que llevan consigo un objeto para cargar allí lo que va a comprar. “Cada vez la gente reutiliza más o se puede ver como hay cosas que antes no se reutilizaban y ahora sí”, sostuvo.



En cuanto a lo que vende en la feria franca precisó: “Todo lo que es a granel ofrezco miel, frutos secos, nueces, almendras, pasas de uvas que son productos que no se consiguen en la zona, los consigo y los fracciono”.



Luego comentó que ella misma produce en su chacra. “Yo realizo milanesas de soja, granola, brotes de alfalfa y algo de verduras”, concluyó.