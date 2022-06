La beneficiosa apuesta de los retornables en San Pedro

sábado 25 de junio de 2022 | 6:04hs.

San Pedro es un municipio que busca situarse entre los denominados como sustentables. En ese marco, se llevan adelante iniciativas públicas y privadas para favoreceral medioambiente a partir de la generación mínimay reciclado máximo de residuos. En ese sentido, una de las acciones es llevada adelante por algunos comerciantes que comenzaron a empaquetar con bolsas de papel, frascos de vidrio retornables o regalar bolsas de compra.



Si bien este tipo de cambio de hábitos se incorpora muy de a poco, resulta valioso destacar aquellos emprendedores que de forma independiente, apuestan a contribuir con el entorno natural. Uno de los casos es el de la Cooperativa Bio Almacén de la Selva, compuesta por artesanos y productores orgánicos, quienes en su local comercial empaquetan los alimentos, producidos por ellos mismos, en bolsas de papel.



“Nosotros procuramos que todo lo que salga de nuestras chacras sea lo más amigable con el medio ambiente, entonces todo lo que es alimento, cosmética y medicina natural lo envasamos en envases reutilizables o compostables en el caso de los envases de papel madera, con la perspectiva de impulsar lo que se conoce como el movimiento cero residuos”, indicó Lara Iglesias, integrante de la cooperativa.



En lo que respecta a la proyección a corto plazo, relacionada a la venta a granel detalló que “la idea es que las personas vengan con su bolsa de tela o sus envases de vidrio en los cuales se envasará el producto que compren. Con eso no tendremosningún tipo de papel, es algo que queremos implementar porque nos ahorramos tiempo en empaquetar, etiquetar cada kilo y el costo de las bolsas de papel madera, y sabemos que las industrias papeleras son de las más contaminantes. Con la venta a granel el beneficio es mucho mayor, para nosotros y, por supuesto, el medioambiente”.



En el espacio, por ejemplo, ya trabajan con envases de vidrio que son retornables y quienes los regresen reciben un descuento en la compra.



“La medicina y la cosmética natural están en envases retornables, por ejemplo, el dentífrico o repelente herbal, tienen ese sistema. Compras ese producto y se te hace un descuento por retornar el envase. Es una idea muy bien recibida justamente por el tiempo que conlleva reciclar los plásticos, así que cuantos menos plásticos mejor”, señaló Lara.



Otros comercios, más que nada relacionados al rubro de indumentaria, calzados y veterinaria, regalan a los clientes una bolsa ecológicas con el propósito de que sean utilizadas en las futuras compras.



Proyecto de ordenanza

Hace unas semanas, el concejal Enso Adoryan presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de sacar de circulación las bolsas plásticas, como ya se implementa en otras comunas.



En un primer momento y luego de un análisis realizado con integrantes de la Cámara de Comercio, la normativa propone sustituir las bolsas comunes de plástico por bolsas biodegradables, y que éstas, a diferencia de lo que ocurre en otras localidades, no sean comercializadas al cliente, con el objetivo final de más adelante retirarlas y que se usen bolsas de compras de tela o cajas de cartón.



La iniciativa fue expuesta a varios cambios, por lo que aún, no fue aprobada.

La venta a granel y con envases reutilizables se abre paso en ferias y emprendimientos