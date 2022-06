Buscan vacunar a más de 94 mil niños contra cuatro enfermedades en Misiones

sábado 25 de junio de 2022 | 3:30hs.

La semana pasada el Ministerio de Salud de la Nación anunció que del 1 de octubre al 13 noviembre se llevará adelante en todo el país la vacunación contra el sarampión, la rubéola, la paperas y la poliomielitis, en niños y niñas de 1 a 4 años. El objetivo de esta operación, que demandará una gran logística, es mantener la erradicación de estas enfermedades en Argentina.



En Misiones, la población objetivo a vacunar es de 94.444 chicos que tienen entre trece meses y 4 años, según pudo recabar El Territorio.



La finalidad es alcanzar una cobertura del 95% o más de la población objetivo con la aplicación de dosis adicionales al esquema nacional de la vacuna triple viral (SRP) y de la vacuna inactivada antipoliomielítica (IPV).



Países alrededor del mundo, como Pakistán e Inglaterra, volvieron a detectar casos de polio y pusieron en alerta a todo el mundo, obligando a que retomaran sus estrategias de vacunación para evitar el brote de la enfermedad.



“Esta campaña que va a empezar ahora tiene como finalidad volver al 2000, cuando el sarampión se consideraba erradicado, y reforzar contra la polio por los casos que hubo en Israel, en el África, que estaba erradicada antes de la pandemia”, indicó en diálogo con este medio, Liliana Arce, pediatra e infectóloga del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, de Posadas.



Para esta campaña los servicios de salud públicos y privados deberán garantizar la vacunación contra estas enfermedades de forma gratuita y obligatoria a toda la población objetivo, independientemente del antecedente de haber recibido estas vacunas con anterioridad o haber padecido las enfermedades.



El Ministerio de Salud de la Nación proveerá de vacunas, material descartable y los carnets.



Capacitan a personal de salud

Es así que para delinear las acciones de trabajo en torno a la campaña de vacunación, los equipos de inmunización de la provincia iniciaron las instancias de capacitación en todas las zonas de salud.



Durante estas jornadas se trabajará en la elaboración de estrategias junto a aliados estratégicos para llegar a inmunizar a la población objetivo.



Los equipos de las áreas programáticas de la Zona Sur de Salud ya iniciaron los encuentros, al igual que los equipos de las áreas de la Zona Norte Paraná. Se sumarán los equipos de las zonas Centro Uruguay, Centro Paraná y Nordeste.



Destacaron desde el Ministerio de Salud provincial que en cada encuentro se refuerza el control y la carga de dosis a los sistemas de registros, no sólo las de la próxima campaña sino las que ya están activas como antigripal, Covid-19 y calendario regular.



Asimismo, profesionales misioneros del área de inmunizaciones de la cartera sanitaria se encuentran en Buenos Aires en una capacitaciones con personal de salud de todo el país.



Últimos brotes

El último brote de sarampión registrado en el país fue el más importante tras lograr la eliminación, se extendió por siete meses, desde agosto de 2019 a marzo 2020, período en el causó 179 casos y una muerte.



Además, el sarampión puede causar complicaciones, principalmente en niños menores de cinco años o malnutridos, tales como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos del sistema nervioso central.



En cuanto a la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, no se reportan casos autóctonos desde el año 2009. En los años 2007/2008 se presentó un brote en el que se notificaron 2.218 casos, genotipo 2B, y afectó al 80% de las provincias argentinas.



Cuando una persona embarazada susceptible expuesta al virus padece la enfermedad durante el primer trimestre del embarazo, se produce infección fetal y síndrome de rubéola congénita en el 90% de los casos.



El síndrome de rubéola congénita produce muertes fetales y neonatales y graves malformaciones en el recién nacido, causando sordera, ceguera y cardiopatías congénitas estructurales y no estructurales, así como graves trastornos de aparición tardía como diabetes o discapacidad intelectual entre otros.



Por otra parte, en los últimos años se registraron brotes de paperas (o parotiditis) en Argentina. Se trata de una enfermedad inmunoprevenible que afecta tanto a niños como adultos, sin tratamiento específico, que provoca gran ausentismo escolar y laboral y puede causar en sus formas más graves meningitis y orquiepididimitis, pudiendo en este último caso conducir a la esterilidad permanente.

Finalmente, la Estrategia para la Fase Final de la Erradicación de la Poliomielitis 2019-2023 refleja la urgencia de erradicar la poliomielitis al haber sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional en 2014. Además, la existencia de poliomielitis salvaje en distintos países del mundo hace que todos estén en riesgo de reintroducción.



Es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis y puede causar parálisis permanente.

Cofesa en Iguazú el mes que viene

El Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de salud de todo el país para discutir estrategias sanitarias y actualizaciones epidemiológicas de varias enfermedades, tendrá su reunión presencial en la localidad de Puerto Iguazú el 7 de julio. Según indicó el ministro, Oscar Alarcón, la mayoría de los titulares de la cartera del país viajarán hasta la ciudad de las Cataratas.



El día anterior se inaugurará el campus de investigación del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) del Malbrán. El lugar contará con laboratorios de bioseguridad para trabajar con patógenos de alta peligrosidad y viviendas para las y los investigadores. Las obras concluyeron el 1 de junio y se realizó la firma del acta de entrega de la obra por parte de la empresa.