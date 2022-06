Territorio fun

sábado 25 de junio de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

La triple T - Tini Abrazándonos Abel Pintos, Fran Valenzuela Hasta los dientes - Camila Cabello, María Becerra Hablando de love - Tiago PZK As it was - Harry Styles Plan A - Paulo Londra Marte - Sofía Reyes, María Becerra Mon amour - Aitana, Zzoilo Bam bam - Camila Cabello, Ed Sheeran Bailé con mi ex - Becky G

Valeria García y Germán Pioli en Gluck.





Matías Gunzel y Gabriel Ham en The Rox.





Hugo Colman y Micaela Puppio.





Valentín Alcaraz, Nacho Díaz Méndez, Marito Alcaraz y Diego y Bauti Díaz Méndez.

La red social como escenario de stand up

El celular es una herramienta que nos permite hacer miles de cosas, desde comunicarnos hasta hacernos famosos y virales. Hoy en día muchas personas aprovechan la tecnología para dar a conocer su talento en las redes sociales, pero los que realmente están en auge son los tiktokers que se dedican a la comedia. Prenden la cámara y comienza su actuación que suelen ser de un mínimo de 5 o 10 segundos, y así llegan a viralizarse y captar miles de seguidores a través de Tik Tok.



En Misiones, creadores de contenido como Carlitos Cantero y Ciro Mansilla son los que apuestan por crecer en las redes a través del humor y ya están ganando terreno. Sus imitaciones cómicas de las situaciones típicas de Misiones hacen que se hagan de un público fiel a tradiciones misioneras.

Tras recibir críticas, PlayStation realiza mejoras en PS Plus

Tras un lanzamiento escalonado, el nuevo PlayStation Plus está disponible en todas las regiones. De esta manera, los jugadores de todo el mundo ya pueden disfrutar sus beneficios extra, como una atractiva colección de juegos modernos y acceso a diversos clásicos.



Por medio de sus redes sociales para Europa, PlayStation confirmó que hará cambios a los juegos clásicos de PlayStation Plus Premium y Deluxe en varios países. Esto con la meta de implementar el estándar NTSC, que permitirá disfrutar los juegos a 60Hz y 30 fps.



Actualmente, los títulos clásicos se ejecutan en varios continentes a 50Hz y una tasa menor de cuadros por segundo, así que la experiencia no es la mejor para estándares modernos. Con este cambio, los suscriptores del servicio en Asia, Europa, Medio Oriente, Sudáfrica, India, Australia y Nueva Zelanda podrán tener una mejor experiencia. Y la firma celebró el logro con un comercial.