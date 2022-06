El FMI aprobó las primeras metas del acuerdo y llega el desembolso

sábado 25 de junio de 2022 | 6:02hs.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer en Washington las metas del primer trimestre del año del acuerdo que firmó con la Argentina para el pago del crédito de U$S 44.000 millones.



Según la agencia Reuters, el organismo aprobó “la primera revisión del acuerdo con Argentina por una deuda de 44.000 millones de dólares, dijo una fuente con conocimiento del tema. La aprobación permite que el organismo realice el desembolso de unos 4.000 millones de dólares”.



El gobierno confiaba en que el trámite fuese favorable para poder recibir 4.000 millones que servirán para pagar los próximos vencimientos con el organismo multilateral que conduce Kristalina Georgieva.



El equipo económico afirma que las metas del período enero-marzo se cumplieron, aunque los expertos afirman que la meta fiscal se logró con la ayuda de contabilidad creativa respecto de la valuación de los bonos que tiene el Tesoro.



El problema es la segunda serie de metas trimestrales, que vencerán la semana que viene, que están bajo presión por el bajo nivel de acumulación de reservas que consiguió el Banco Central y la aceleración del gasto público de los últimos meses.



Por esa razón, el gobierno espera que el Fondo Monetario Internacional habilite un recálculo de esos objetivos previstos para fin de junio, de modo tal de no poner en peligro el cumplimiento del acuerdo.



El encuentro tuvo dos temas en la mesa: por un lado, la aprobación de la primera evaluación de metas, es decir las que tuvieron lugar hasta el 31 de marzo. Y por el otro, el segundo desembolso de divisas hacia el país desde que se puso en marcha el acuerdo. En marzo habían sido U$S 7.000 millones de Derechos Especiales de Giro, lo que representó unos 9.700 millones, de los cuales quedaron en forma neta en el Banco Central unos U$S 6.300 millones tras el pago de intereses al propio organismo.

El dólar blue quebró una nueva marca

El dólar blue quebró ayer un nuevo récord histórico, al pegar otro salto diario de $2 para terminar la semana en los inéditos $226, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.



En consecuencia, la brecha con el dólar oficial finalizó arriba del 80% por tercera rueda consecutiva.



El dólar paralelo ya se había disparado $8 entre martes y miércoles, con lo cual acumuló a lo largo de la semana un salto de $10 (+4,6%), el más importante desde junio de 2021. De esta forma, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se elevó al 81,9%.



Con este nuevo avance, el dólar informal achicó la brecha que aún mantiene frente a los dólares financieros, que operaban ayer entre los $230 y $235.



