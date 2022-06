Corte Suprema de EE.UU. anuló el derecho al aborto

sábado 25 de junio de 2022 | 6:02hs.

La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó ayer el derecho constitucional al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se usa en el país desde 1973.



La decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia Roe versus Wade, cuando cada estado era libre de autorizarlas o prohibirlas.



La mitad de los estados de la nación norteamericana, sobre todo en el sur y el centro, podría prohibirlo totalmente. Misuri, Luisiana y Dakota del Sur ya anunciaron que así lo harían.



“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, escribió el juez Samuel Alito. Roe versus Wade “debe ser anulado”, sentenció.



“Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”.



El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo ayer que la Corte Suprema cometió un “error trágico” al revocar el fallo Roe vs. Wade, que desde hace casi medio siglo garantizaba el derecho al aborto en el país, y que hace “retroceder a Estados Unidos 150 años”.



Biden: “Un día triste para el país”



“Es un día triste para la Corte y para el país”, señaló ayer el presidente de EE.UU., Joe Biden, en un discurso desde la Casa Blanca, en el que consideró que “la salud y la vida de las mujeres de este país están ahora en peligro”.



“La Corte ha hecho lo que nunca antes había hecho, eliminar expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantas estadounidenses que ya había sido reconocido. La decisión de la Corte de hacerlo tendrá consecuencias reales e inmediatas”, manifestó.