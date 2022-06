Legisladores solicitan la destitución de Guillermo Lasso

sábado 25 de junio de 2022 | 6:02hs.

Los legisladores del partido opositor Unión por la Esperanza, afín al ex mandatario Rafael Correa, iniciaron ayer el procedimiento para pedir la destitución del presidente Guillermo Lasso, al que acusan de no haber podido enfrentar los graves problemas que atraviesa Ecuador.



“Los 47 asambleístas de la bancada hemos puesto nuestra firma para adelantar elecciones de acuerdo a lo que establece el numeral 2 del artículo 130 de la constitución. Nuestro cargo a disposición del pueblo”, destacó la agrupación en un comunicado en el que aclaró que la iniciativa “no es golpismo”.



Lasso, un ex banquero de derecha, llegó al poder en su tercer intento el 24 de mayo de 2021 tras derrotar en las urnas al candidato del correísmo, Andrés Arauz, y debe gobernar hasta mayo de 2025.



En tanto, el máximo líder de los indígenas, Leonidas Iza, quien encabeza el paro contra el gobierno que se ha prolongado por 12 días, dijo que “hay una petición del pueblo que quiere que el presidente de la república, que no ha tenido capacidad para resolver los problemas... que por favor renuncie”.