A medio siglo de la llegada de las Hermanas Canossianas a Jardín América

Para la comunidad católica de Jardín América tiene un gran valor el compromiso y entrega de las Hermanas Canossianas, congregación religiosa fundada por Santa Magdalena de Canossa en Italia con llegada a distintas partes del mundo.

Hoy viernes 24 de junio es una fecha muy especial para Jardín América, por primera vez pisaron suelo jardinense tres de las hermanas, quiénes llegaron en plena madrugada del año 1972.

En la actualidad, en la comunidad se encuentran las siguientes monjas: madre Paula Missaglia, madre Maura Maeca y madre Margarita Araujo, quiénes siguen hoy llevando a Cristo a cada persona.

La madre Paula Missaglia es quién tomó la palabra y dialogó con El Territorio: "Un 24 de junio de 1972 llegaron las tres primeras hermanas canossianas invitadas por el padre José Phul, quién estaba en la parroquia Cristo Redentor". Ellas llegaron a las 4.30 de la madrugada, nadie las estaba esperando porque el padre había enviado una carta y avisaba que no vengan todavía porque la casa para las hermanas no estaba aún terminada, ese mensaje no llegó a tiempo por lo que viajaron y al arribar en la terminal de ómnibus estaban solas, una de ellas quedó esperando y las otras dos hermanas salieron a recorrer a ver dónde estaba la parroquia hasta que llegaron".

Pasaron los años y se apostaron de manera muy fuerte. "Primero empezaron a visitar los barrios, luego impulsaron un taller de corte y confección, el taller de primeros auxilios y la catequesis de los niños, después la escuela de jardín de infantes, aunque no tenía estructura, solo la base, por lo tanto, se daba clases en donde ahora es la sacristía de la parroquia", dijo. Mas tarde se inauguró el predio escolar con mayor matrícula de alumnos y enseñanza en nivel inicial, primario y secundario.

Otra de las grandes obras es el asilo de ancianos "San José", desde el año 1975 siempre con el apoyo del padre José Phul quién aportaba económicamente y se cuenta con varios abuelitos que son atendidos en el lugar.

Por tan emotiva fecha se celebró la Santa Misa en la parroquia Cristo Redentor de Jardín América, en acción de gracias por los 50 años de la llegada de dicha congregación religiosa y con el deseo de continuar.