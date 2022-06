Cooperativas de energía eléctrica enfrentan obras con escasos recursos

viernes 24 de junio de 2022 | 11:42hs.

Cooperativas de energía eléctrica buscan realizar obras para lograr mejoras antes de la llegada de la temporada de verano lo que implica mayores gastos que no llegan a cubrir por la falta de incrementos en las tarifas.

Si bien la época de invierno el consumo es menor, esperan llegar con las obras antes de fin de año. Ángel Kusuca, Presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “En este momento como estamos en invierno un poco los consumos se sobrellevan pero sigue faltando potencia en varios puntos de la provincia y se viene trabajando para que después en septiembre u octubre podamos resolver al menos algunos inconvenientes”.

“Convengamos que estamos con un año difícil con el tema del clima que tampoco nos permite hacer mucho, pero sí estamos tratamos. Hay cuestiones que las cooperativas lo podemos resolver y hay otras que no, porque tienen que ver con la transmisión de energía de parte de la empresa provincial”, aclaró.

El presidente de las Cooperativas refirió que con respecto al consumo, la demanda es continua, “crece año a año. El tema de cobranza de servicios también está bastante normal con respecto a años anteriores y en obras de energía eléctrica no pudimos hacer mucho porque no tenemos resto financiero para hacer lo que realmente necesitamos y eso sí tiene que ver con el tema tarifario que todavía no nos da un valor suficiente como para poder mejorar nuestros servicios”

“Nosotros analizamos la última etapa que es la del 2019 con la pandemia y desde ahí estuvimos dos años con congelamiento y recién este 2022 hubo un pequeño movimiento de tarifa que llegó al 40% y la inflación nos llevó puesto, los salarios también estuvieron por encima de esos valores, los insumos la mayoría son dolarizados, el combustible incrementó, entonces las tarifas no alcanzan”, finalizó.