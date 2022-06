Misiones siempre estuvo cerca

viernes 24 de junio de 2022 | 1:30hs.

En julio del 2021 los bonaerenses David Trump (46) y Nils Wahlberg (33) vinieron a Puerto Iguazú a pasar las vacaciones de invierno y se reencontraron con su amigo Sergio Zarza, quien ese fin de semana corría el rally provincial en San Javier. “Quieren largar y divertirse un rato, ahí tienen un auto”, les dijo el responsable del Charai.

Trump y Wahlberg, que son deportistas de alto rendimiento -Nils integra la selección argentina de Taekwondo ITF y en octubre competirá en la Copa del Mundo-, no se pudieron resistir y aceptaron el desafío y sin saber absolutamente nada se subieron al Ford Ka, participaron en la Clase N3 en San Javier, que en esa ocasión duró un día porque recién se estaba reactivando el provincial.

Fue tal el amor a primera vista con el Misionero de Rally que desde ese día y hasta hoy los bonaerenses no faltaron a una fecha.

“Nos encantó, quedamos impactados por todos los desafíos y la adrenalina que te genera la cuenta regresiva del reloj y el sobrevivir a los caminos y los desafíos que impone el rally misionero. Además nos hicieron sentir en familia y desconectarnos de todo”, contó Trump.

Nils (primero de la izquierda) y David (4° de izquierda a derecha) junto a sus compañeros de equipo en el Charaí Rally Team.

Para este año compraron un VW Gol Trend nuevo para seguir participando en la Clase N2. En el rally de Campo Viera conocieron el barro misionero y cumplieron una de sus mejores actuaciones, llegando quintos en la Clase N2.

David y Nils viven en San Martín, Buenos Aires, y sobre su conexión con Misiones, Trump contó: “Yo fui a vivir a los 8 años a Iguazú y viví hasta los 20 y con Sergio (Zarza) somos amigos de toda la vida, es como un hermano. Por distintas razones yo volví a Buenos Aires y arme mi familia en San Martín. Después de la pandemia hicimos una escapada a Misiones a verlo a Sergio y como nos quedábamos unos días nos invitó a correr y fue amor a primera vista”, recordó entre risas.

“Nosotros somos deportistas natos, y nos encanta la adrenalina. Yo conocía los atractivos de la (ruta) 12, pero ahora me encanta todo, y con el rally empezamos a conocer otra Misiones. Los paisajes que creo que no hay en otro lado, la atención y calidez de la gente de los pueblos. Cada fin de semana es único, nos juntamos entre amigos y vamos sumando gente a nuestra locura. En la última carrera llevamos a un sponsor y no podía creer todo lo que hacíamos para correr”, comentó.

Sobre como es un fin de semana de carrera Trump relató: “Nosotros salimos jueves en el último vuelo de la noche, sólo una vez no salió el vuelo y tuvimos que agarrar el auto y viajar toda la noche y correr sin dormir. Llegamos, nos encontramos con el equipo, que tenemos un equipo de lujo como el de Mario Domínguez y todos los compañeros de equipos nos dan una mano, no importa si somos rivales de categoría. Nosotros buscamos aprender de todos. Gabriel Vidal Rodríguez siempre nos da un consejo, con Sergio y Hugo hacemos juntos la hoja de ruta y después arriba del auto nos divertimos muchísimo”.

“Cada fin de semana es único y lo compartimos con la familia y los amigos. Disfrutamos la adrenalina que propone el Rally Misionero y sus paisajes. Este año empecé a mirar un poco de rally acá en Buenos Aires, pero el Mar y Sierra como el Bonaerense se corre en el llano y tenés obstáculos artificiales como las chicanas y nada más. En Misiones, en la última fecha, conocimos el barro misionero y parecíamos un trompito de un lado a otro”, contó entre risas Trump.

“La idea es seguir creciendo y por eso estamos armando un nuevo Ka y pasando todas las cosas del viejo auto, para sumar un auto más al equipo y seguir los pasos del Charai, correr algunas fechas del Argentino o del Sudamericano. Vamos a ir a todas las fechas de este año, menos a la fecha de octubre que tenemos el Mundial de taekwondo, pero hay dupla para rato en Misiones. Nos gusta mucho el ambiente, la organización, la gente, nos sentimos como en casa y nos desconectamos de todo cuando vamos a Misiones”, finalizó Trump.