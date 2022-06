El oro y la plata vuelven a ser alternativas frente a la inflación

jueves 23 de junio de 2022 | 6:04hs.

Con el avance de la inflación y la inestabilidad económica en el país y en el mundo, antiguas formas de ahorro están volviendo aunque con algunas variantes que permite la tecnología. Se trata de la inversión en metales como el oro y la plata, que para muchos está resultando más confiable ante el rápido avance de precios y la desconfianza que mostraron algunos instrumentos financieros como plazos fijos (por su baja rentabilidad) o bonos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que sufrieron inesperadas caídas de valor.

En tal sentido Luis Sandberg Haedo, asesor financiero y socio fundador del Club Argentino de Inversores (CAI) recordó que ante la incredulidad de muchas personas, están volviendo a realizarse operaciones por metales o que siguen el valor de estos como referencia. Resaltó que tanto en el país como en el mundo están quedando menos opciones sencillas y confiables de administrar que garanticen superar la inflación tanto en pesos como en dólares.

Pocas alternativas sencillas

“Lo curioso con la inflación es que dejó de ser un tema solamente nuestro, ya es un problema mundial y por ello es más difícil cubrirse. No existe la alternativa de comprar dólares y ponerlos bajo el colchón porque en pocos años, con una inflación dolarizada del 8,5%, se pierde mucho poder adquisitivo. Hay pocas alternativas, al menos fáciles, para cubrirse ante la suba de precios. Otros instrumentos que venían funcionando eran los bonos CER que cayeron semanas atrás porque muchos tenedores desconfiaron de que el Gobierno pueda hacer frente a la deuda en pesos. Es una lástima, porque la gente que compra esos bonos los elegía justamente por ser una alternativa muy confiable. Esa caída de los bonos CER terminó arrastrando a acciones y otros bonos”, recordó el analista.

“Ante este escenario no existen muchas alternativas. Una alternativa tradicional que se está viendo es recurrir a la compra de metales como oro y plata. Puede hacerse físicamente a través de la compra de pequeños lingotes o monedas. Ahora esto alternativa tiene el inconveniente de la inseguridad de estar transportando o guardando estos bienes”, apuntó en diálogo con El Territorio.

Opciones más sofisticadas

Recordó por otra parte que también existen otras alternativas como los “ETF (fondo de inversión que replica el rendimiento de un activo) que siguen los valores de esos metales en el mundo. Otra alternativa es seguir los Cedears (Certificados de depósitos que siguen cotizaciones en dólares) de empresas que trabajan con metales, por ejemplo Barrick Gold (minera). Ahí es lógico que si sube el precio del oro, la valoración de esa compañía crezca”.

El asesor financiero analizó por otra parte, que otra alternativa más arriesgada para intentar pasar a la inflación es con la compra de acciones. “Se supone que en el marco de un panorama inflacionario las valoraciones de los productos de las empresas van a tender a seguir el índice de precios. Aunque hay que analizar muy bien qué tipo de empresa puede dar esos rendimientos, ya que no todas pueden subir rápidamente precios porque sus ventas se verían afectadas”.

El tema del momento

Tanto en las reuniones físicas del Club Argentino de Inversores, como en las redes sociales del grupo (tienen más de 54.000 usuarios en Facebook), Haedo explicó que la afectación de la inflación es muy comentada entre los interesados en invertir.

“Es un tema que se habla seguido y las alternativas son cada vez menos. Antes se hablaba mucho de las Obligaciones Negociables de empresas como una alternativa, pero por la imposibilidad de acceder a los dólares en el país muchos de estas ON terminaron siendo reestructuradas en pesos”, comentó.

Haedo reconoció en tanto que otra realidad que está impulsando la aceleración de precios es el mayor consumo en algunos sectores. Y en este sentido también puede haber una oportunidad para quienes quieran invertir en sectores en particular.

“Se está viendo mucho la aceleración del consumo, porque el inversor que no es sofisticado y que no puede comprar derivados de oro o plata, aprovecha los programa Ahora 12 u otras financiaciones estables para comprar bienes y dejar de lado los pesos. Ahora ese potencial se puede capturar también a través de acciones, hay que ver qué empresas son proveedoras de esos productos que las personas están consumiendo más, una es Mirgor que produce celulares y otros electrónicos que se están consumiendo mucho”, consideró.



Invertir en la era digital

Haedo destacó que en los últimos meses hubo un gran crecimiento en las consultas de personas que buscaron alternativas de inversión y muchas fueron referidas a los rendimientos o posibilidades de las criptomonedas. “La gente consultó más y no solamente por la alta inflación sino también por lo que fue el boom de las criptomonedas. A nosotros en particular no nos gustan mucho, pero rescatamos que con ese boom mucha gente se metió en el mundo de las inversiones. Hay muchos que dieron el primer paso a invertir y por más que se hayan pegado la cabeza contra la pared con las criptomonedas, por lo menos fueron aprendiendo y viendo que hay otros instrumentos que se pueden utilizar”.





