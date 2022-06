CFK volvió a pedir que se cambien los planes sociales por trabajo

jueves 23 de junio de 2022 | 6:02hs.

En el medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos, y en el mismo día que la vicepresidenta Cristina Kirchner le volvió a exigir al presidente Alberto Fernández el uso de la lapicera, la ex mandataria criticó nuevamente al Ejecutivo por la política sobre los planes sociales.

En esta oportunidad, Kirchner apuntó contra el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, por no darle entidad a la propuesta del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, para transformar los planes sociales en empleo.

“Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”, tuiteó la vicepresidenta.

En el marco del plenario de la CTA celebrado el pasado lunes en Avellaneda, la vicepresidenta esbozó la primera crítica en relación al manejo de los planes sociales, cuando remarcó que el Estado debe recuperar “el control y la auditoría de las políticas sociales”.

Sus declaraciones van en línea con una reciente campaña del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que recuerda a los destinatarios de programas sociales que tienen el derecho a recibir la totalidad de la prestación.

“El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que nos den el alta y la baja”, agregó Kirchner durante el acto de Avellaneda.

Zurro le propuso al Ministerio de Desarrollo Social que quienes reciban el programa Potenciar Trabajo deban “trabajar 20 horas semanales en su barrio” a cambio de un “plus municipal” y de una cobertura médica.

Zurro explicó que en Pehuajó hay “334 planes” de distintos movimientos sociales a través del programa Potenciar Trabajo, a quienes les ofrecerá “una inserción desde el trabajo”.

“Tienen que trabajar 20 horas en su barrio, en carpinterías, arreglar una calesita, cortar el pasto”, detalló el intendente.

En este contexto, el presidente expresó su respaldo a las organizaciones sociales en las últimas horas, puesto que valoró y agradeció su trabajo en la “contención” de los sectores más vulnerables durante la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus y defendió su compromiso ético en la gestión de los recursos, en sociedad con el Estado.

“Han trabajado denodadamente para que la Argentina no explote”, afirmó el jefe de Estado, en un discurso que pronunció en el Museo del Bicentenario, donde lanzó el III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.





Otro tuit sobre la situación de las importaciones