Calles anegadas y viviendas destechadas tras la tormenta

Anegamiento de calles y viviendas destechadas fue el saldo del temporal que se registró en la noche del martes y que afectó sobre todo a municipios de la zona Centro. Ayer fue una jornada de reparación y limpieza en las casas afectadas.

Oberá fue una de las localidades con más daños. Hubo una caída del árbol sobre un automóvil que ocurrió en medio de la tormenta de anoche en Oberá, situación que renovó la preocupación e indignación de los vecinos que viven sobre calle México -entre Italia y Maipú- en razón que desde hace más de seis meses vienen alertando sobre “el riesgo latente de que se desplome sobre las casas cercanas, personas o autos que circulan”.

Bonpland, por su parte, ayer registró cuatro familias damnificadas, consecuencia del temporal desatado el martes en la noche. Las fuertes ráfagas de viento provocaron voladuras de techos; además cayeron árboles de diversos tamaños en la plaza y el hospital entre otros sectores. Justamente, la caída de árboles causó importantes daños en el servicio eléctrico.

Asimismo, en la localidad de Cerro Corá al atardecer del martes la lluvia fue tan intensa que en minutos anegó calles, desbordó arroyos y varias casas fueron inundadas. En tanto, no hubo evacuados ya que las familias fueron sacando el agua en la medida que podían y lograron quedarse en sus viviendas.

El municipio de 25 de Mayo tuvo varios pedidos de asistencia por parte de los vecinos, dada la cantidad de granizo que cayó la noche anterior.

Desde la Dirección de Alerta Temprana pronostican que desde hoy “se alejan las áreas de mayor inestabilidad; no obstante, persistirá el mal tiempo en la provincia, en zona norte y centro con lluvias y tormentas hasta el mediodía y media tarde respectivamente. Se espera descenso térmico y mínimas que ronden entre 3 y 13 grados.

En Bonpland

El hospital local fue uno de los lugares más afectado a causa de los árboles que cayeron en el predio.

El intendente de Bonpland, Juan Carlos Bueno, dijo a El Territorio que “realmente fue todo muy rápido y apenas mermó el viento y los granizos salimos a prestar ayuda a los vecinos que perdieron los techos poniendo al menos carpas para evitar que el agua termine de arruinar sus pertenencias y el personal de Emsa estuvo trabajando hasta altas horas de la noche para restablecer en parte el servicio de electricidad y en la mañana del miércoles salimos con el personal municipal a sacar los árboles que cayeron en distintos lugares empezando por el hospital, donde por suerte sólo hubo daños externos del edificio y en general no hubo heridos más allá de lo feroz que fue la tormenta”.

Fernando Brítez uno de los afectados por la tormenta, y en este sentido contó que “no sólo perdimos el techo de la casa sino también nuestras pertenencias, ya que se mojó todo porque a la tormenta de viento le siguió una torrencial lluvia y granizo. Es difícil esta situación en estos tiempos” .

Retrató en palabras ese difícil momento vivido: “Todo pasó muy rápido, eran cerca de las siete y media de la tarde cuando se sintió un fuerte viento, estábamos por tomar mate con mi esposa y el bebé andaba jugando cerca nuestro, el viento era tan fuerte que hacía vibrar la puerta de atrás, así que fui y traté de sujetarla. De pronto pareciera que terminó todo pero el alivio fue apenas de unos segundos ya que de pronto de sintió el viento y un fuerte ruido, fue tan rápido que no hubo tiempo de reaccionar, y cuando nos dimos cuenta el techo completo ya no estaba, había cortado la luz y era más difícil todo; nuestras cosas comenzaron a mojarse todo y no había mucho por hacer porque llovía”.