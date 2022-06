A pura playa en Cancún: las vacaciones de Noelia Marzol, en la dulce espera de Alfonsina

jueves 23 de junio de 2022 | 6:00hs.

“¡Queremos confirmarles y contarles que estamos esperando una hermanita de Doni! Felicidad absoluta es lo que siento. Gracias, amor, por esta hermosa familia que estamos construyendo. Lo más valioso de mi vida son y serán siempre todos ustedes. Ya somos un montón. Los amo con mi vida entera”.

Noelia Marzol anunció que está embarazada por segunda vez. La bailarina que está casada con el futbolista Ramiro Arias, además, reveló que está esperando una beba a la que llamarán Alfonsina.

La mamá de Donatello, que acaba de cumplir un año, aprovechó la oportunidad y luego de dar la feliz noticia, se tomó unos días de vacaciones para disfrutar y descansar en este período de gestación.

El destino elegido por la bailarina fue Playa del Carmen, en México, en donde se hospeda en un lujoso hotel all inclusive. El jugador y su hijo, en tanto, se quedaron en Buenos Aires ya que el deportista está cumpliendo con sus obligaciones en el club Villa Dálmine y ella había contado públicamente que cuando su marido regresara de Córdoba -estaba jugando en Instituto- quería tomarse unos días sola de vacaciones.

“Ramiro, ¿cuando vuelvas me regalás cuatro días sola y vos te quedás con Dona? Siento que lo necesito”, había escrito hace unas semanas Noelia en su cuenta de Instagram y sumó una encuesta dirigida especialmente a sus seguidoras madres para ver si empatizaban con ella. Las opciones eran: “Me pasa” y “Jamás dejaría a mi hijo, ni loca, jamás”.

Ya desde México, la figura de Sex -obra que encabezó embarazada de Donatello y que seguirá realizando en este nuevo embarazo de Alfonsina- publicó una serie de fotos en las que mostró las paradisíacas playas en las que está descansando.

La semana pasada, cuando anunció su segundo embarazo, Noelia brindó dio una nota en LAM, por América, y habló de cómo sentía su primer trimestre de gestación.

“Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores”, se sinceró la campeona de La Academia de ShowMatch. Y agregó que el rechazo es tal que incluso le sucede con su marido “por más que esté recién bañando y perfumado”. A la hora de resaltar los antojos, los definió como “insólitos” y ejemplificó con una ensalada de repollo.

Más tarde, Ramiro Arias se sumó a la entrevista virtual que Noelia estaba dando desde su casa. “Estoy chocho, feliz, lo buscamos. La idea en un principio fue mía, ella me pidió más tiempo para volver a trabajar, pero no le dimos mucho tiempo tampoco”, aseguró el jugador que se desempeña como defensor y que decidió regresar de Córdoba y buscar un club más cerca de su familia.

Y sobre Alfonsina, el nombre que eligieron para su segunda hija, explicaron: “Con Donatello no le podía poner María”, dijo la bailarina sobre cómo llamó a su primer bebé.

“Trataba de buscar alguna mujer que me represente: trabajadora, feminista, independiente”, agregó haciendo alusión a Alfonsina Storni, la una poetisa y periodista argentina que luchó por los derechos de las mujeres y que es considerada una referente del feminismo latinoamericano.