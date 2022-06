Doble golpe para Schwartzman en Eastbourne: le robaron en el hotel y perdió en el torneo

miércoles 22 de junio de 2022 | 18:23hs.

Diego Schwartzman, el mejor tenista sudamericano del ranking (15°), vivió momentos sumamente ingratos durante su corta estadía en Eastbourne, la ciudad costera británica a la que viajó para jugar el último ATP previo a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará el lunes próximo. El porteño sufrió un golpe doble: porque perdió en su debut en el torneo, pero sobre todo porque padeció un robo de importantes pertenencias en la habitación del hotel.

Según publicó el diario The Guardian, el lunes por la noche la policía asistió al Hotel Hydro de Eastbourne, donde tanto a Schwartzman como a su colega español Pedro Martínez les robaron valiosas pertenencias de sus habitaciones. “Cuando llegué a la habitación me di cuenta de que mi reloj no estaba allí. Busqué por toda la habitación, no estaba y cuando fui a recepción a comunicarle a la gente de allí, luego Diego (Schwartzman) vino 15 minutos después a decir lo mismo”, declaró Martínez, número 49 del ranking mundial.

A Schwartzman le sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas de crédito, un reloj y el pasaporte con la visa de los Estados Unidos. Ahora, en vez de estar preparando su actuación en Wimbledon, el Peque deberá tomarse un tiempo en Londres para ir a la embajada argentina a tramitar la nueva documentación.

En lo estrictamente deportivo y cargando con el peso y la preocupación provocada por el hurto en un país del extranjero, Schwartzman hoy se presentó en el torneo para medirse con el británico Jack Draper (108° del mundo, recibió una invitación) y, por los octavos de final, perdió por 7-5 y 7-6 (7-3), en dos horas y tres minutos. El argentino de 29 años había llegado al ATP 250 de Eastbourne tras perder en la primera ronda de Queen’s con el estadounidense Sam Querrey.

Ahora se trasladará a Londres con una parte de su equipo para tratar de enfocarse en Wimbledon, donde ya actuó en seis oportunidades (en 2019 y 2021 alcanzó la tercera rueda). El Peque será uno de los dos argentinos preclasificados en el cuadro principal en el All England (será 12°). El otro jugador de nuestro país que tendrán preclasificación será Sebastián Báez (36°), quien hoy perdió en la segunda ronda del ATP de Mallorca ante el alemán Daniel Altmaier (64°) por 6-2, 2-6 y 6-4. Báez, que este año ganó su primer título ATP (en Estoril) será el 32° favorito en el césped británico.