Testigos buscarán reconstruir siniestro que derivó en tragedia

miércoles 22 de junio de 2022 | 2:30hs.

A un mes de la muerte de Sebastián Ferreyra, el joven de 21 años que iba de acompañante en una motocicleta que colisionó sobre la avenida Aconcagua de Jardín América con la camioneta del diputado provincial Martín Sereno, el expediente que busca establecer las circunstancias y la mecánica del suceso podría tener novedades importantes en el transcurso de esta semana.

Según consignaron voceros que intervienen en el caso, se espera que en los próximos días varios testigos presenciales del siniestro vial se presenten ante el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América para dar su versión de los hechos.

Para los investigadores resulta clave que estos aportes, que en su mayoría fueron hechos en sede policial, sean recopilados por los pesquisas para reconstruir el hecho.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el sumario policial sobre lo acontecido fue remitido días atrás al juez Roberto Sena, a cargo de las investigaciones. Y se espera que una vez que culminen las testimoniales se llame a declarar tanto al legislador provincial como a Luciano S. (18), amigo de Ferreyra y que el día del hecho manejaba la motocicleta.

Por el momento existen varias hipótesis sobre lo ocurrido. Una de ellas indica que el vehículo mayor circulaba en contramano por avenida Aconcagua y que no habría advertido la presencia de los motociclistas.

Otra versión señala que segundos antes del impacto, y en una maniobra desesperada por esquivar el choque frontal, el vehículo menor derrapó y que por ello una de las ruedas de la camioneta arrolló a Ferreyra, una vez que cayó al suelo.

Más allá de todas estas conjeturas que se tejen en relación a los dichos de varios vecinos y testigos que estaban en la zona al momento del hecho, también está la versión que arrojó el conductor de la moto.

En ese sentido, en diálogo en su momento con este matutino, Luciano (18) sostuvo que Sereno manejaba alcoholizado -el test luego le dio negativo- y que lo único que intentó hacer es esquivar la colisión, tal como lo hizo un amigo suyo que iba adelante.

Cabe mencionar que por este caso, la familia del joven que vivía junto a sus seres queridos en el barrio Prosol de Jardín América, realizó dos marchas por las calles de la localidad.

En ambas, un importante grupo de familiares acompañó con carteles y pancartas a la madre del motociclista en el reclamo de justicia y esclarecimiento del hecho.

Por otro lado, la única referencia que hizo Sereno sobre el siniestro en donde se vio involucrado fue hecha el pasado jueves 26 por la noche durante la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes provincial.

Al respecto comentó: “Días atrás me vi envuelto en un trágico accidente en el que Sebastián Ferreyra perdió la vida. Mi familia, yo, mi proyecto político lamentamos la irreparable pérdida de la vida de un joven misionero y el inconmensurable dolor que está atravesando la familia, amigos, amigas y conocidos”, expresó.

También aseguró: “En un primer momento me he puesto personal y públicamente a disposición de la familia y también quiero dejar explícito que me he puesto a disposición desde un primer momento de la Justicia para que sea ésta quien aclare absolutamente lo ocurrido”.

Como publicó este matutino, el informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Ferreyra indicó que al momento de caer al asfalto el joven estaba con vida.

Es decir, perdió la vida al ser aplastado por la rueda del único rodado mayor involucrado en la escena.

En ese sentido, y luego del secuestro de la Chevrolet S-10, se encontraron manchas de sangre en uno de los neumáticos.

Lo que los investigadores buscan determinar es cómo Ferreyra llegó al asfalto y cómo se produjo el aplastamiento de “tórax y cráneo”, tal como determinó el informe presentado a la Justicia.

En un primer momento la causa del deceso habría sido el siniestro vial y no se consideró pertinente una autopsia, pero, de acuerdo a los elementos aportados en la investigación, se decidió exhumar el cuerpo para una posterior necropsia.