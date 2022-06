Ganaderos apuntan a la compra de toros y a retener sus rodeos

miércoles 22 de junio de 2022 | 2:15hs.

Con la llegada del invierno, los productores ganaderos siguen preparando sus rodeos para la mayor actividad que tendrán hacia la llegada de la primavera. Por estos días, según se explicó, los productores planifican la compra de toros para que puedan aclimatarse y que tengan servicios de reproducción hacia septiembre. En tanto, hay productores que se siguen desprendiendo de algunos animales jóvenes para concentrarse en retener su plantel de vaquillas para reproducción. Desde el sector entre Misiones y Corrientes se destacó la gran recuperación que tuvieron los campos y la mayor disponibilidad de pasturas.

“En esta temporada normalmente lo que hay es una mayor oferta de terneros. Estamos en temporada de destete, con lo cual normalmente suele haber una leve caída del precio. Normalmente, por otro lado, se retienen las vaquillas de reposición y estamos en época de reponer reproductores. Empieza la temporada de incorporar toros para que tengan tiempo de adaptarse al campo hasta el servicio de primavera. Justamente previendo esa necesidad ahora se vienen algunos remates en los que los reproductores serán protagonistas”, comentó Sebastián Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Animal del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.

Acotó: “Lo que sí , como venimos de una época difícil de poca brotación de las pasturas, los productores no tienen demasiada confianza en retener hacienda durante este invierno. A pesar de que hubo una buena recuperación, no todos pudieron aprovechar el volumen de pasturas que debería dar el verano para hacer reservas. Entonces, no muchos van a animarse a comprar terneros para recría”, observó.

Por su parte, también el ganadero Roberto Comparín explicó que se entra en una época para la incorporación de nuevos toros .

“En esta época en general la gente se saca de encima los novillos y vacas flacas que no se preñan porque empieza a escasear el pasto. El alimento se cuida para los vientres, la recría de las terneras y es el momento de incorporar al toro para que haga el servicio a partir de septiembre. Hay que comprar el toro o el mes que viene porque se tiene que adaptar al nuevo campo, por esa la venta de los reproductores empiezan ahora en todo el país”, explicó.

El ganadero representante de la Cabaña Doña Magda apuntó que la Exposición Rural de las Misiones (ver En agosto...) será un oportunidad por “contar con el aval de las razas brangus y braford. Es un apoyo de confianza muy importante que se está logrando con nuestra muestra que tendrá un acceso libre y gratuito”, resaltó.

Llega el Pro a Pro

Uno de los remates tradicionales y muy reconocidos en la región es Pro a Pro, que se realizará el próximo lunes 4 de julio en Gobernador Virasoro (Corrientes). Sobre la oferta del evento, Andrés Helbig, referente de la Cabaña Tavé Retá, explicó los puntos destacados que habrá.

“La estrella del remate sin duda son los 180 toros que ponemos a venta, en su mayoría brangus colorado, con la presencia de brahman y braford y aberdeen angus por otro lado. Todos animales de zona de garrapata, es importante esto por la adaptación que tenga el animal a nuestros campos y salvo San Alejo, son todas cabañas de la zona”, indicó apuntando a los animales que saldrán a subasta.

“Va a haber un conjunto de 150 vaquillas preñadas y para servicio. Siempre tenemos interesados que llegan de varias provincias, los animales son muy buenos en su adaptación para todo el Norte argentino”, resaltó.

Apuntó, por otro lado, que “la sequía es una etapa que quedó en el pasado, si bien parte de la infraestructura del productor resultó dañada, hoy se está pensando en el mediano y largo plazo”.





