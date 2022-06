Mica Viciconte y sus miedos de primeriza

miércoles 22 de junio de 2022 | 6:00hs.

A casi dos meses del nacimiento de Luca, Mica Viciconte presentó a su hijo en Ariel en su salsa, el ciclo que estrenó hace una semana en el que trabaja como panelista. “Está dormido, pero está acostumbrado al ruido porque en casa somos muchos hay mucho bochinche, hay perros. Los perros lo aman, lo chuponean todo”, avisó. Y al sincerarse habló de los miedos.“Los primeros 15 días fueron caóticos. Como madre primeriza tenía muchos miedos, pero aparte venía dolorida y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bueno para ninguno de los dos, pero sobre todo para él. Yo estaba sacada”, alegó.