Exitoso intercolegial de ajedrez con más de 150 participantes

martes 21 de junio de 2022 | 11:28hs.

Luego de dos años en suspenso por la pandemia mundial del coronavirus, este martes, más de 150 ajedrecistas se dieron cita en el SUM de la escuela de Frontera 601 de San Pedro para participar del Torneo Intercolegial de Ajedrez. La concurrencia pone en evidencia el crecimiento de este deporte en el municipio. El torneo consta de cinco rondas y cerca de las 16 se realizará la premiación.

El deporte reúne, a varones y mujeres, en representación de varias instituciones educativas, de la zona urbana y rural, los que llegaron con enorme expectativa para mostrar las habilitades de razonamiento, después de dos años de espera. En esta oportunidad participan las categorías sub 11, sub 14, sub 16 y sub 19, de estás se premiarán los seis primeros clasificados y los clasificados de la categoría sub 14 y sub 16 pasarán a la instancia zonal de los juegos misioneros a realizarse en agosto.

En San Pedro, desde hace aproximadamente 10 años, los profesores de educación física trabajan en las distintas escuelas, tanto de nivel primario como de nivel medio para incentivar la práctica de este deporte, con muy buenos resultados "Es un deporte fascinante, usamos la habilidad para razonar, compartir y competir, lo que nos hace crecer en este deporte, en el cual, si bien no tenemos exigencia física, la educación física contempla también la parte cognitiva e intelectual con muchos beneficios para el alumno" indicó en diálogo con El Territorio, el profesor Aldo Rivero, delegado departamental de los Juegos Intercolegiales.

Y reiteró que "La idea es incentivar, motivar y que cada año seamos más. Tenemos muy buenos jugadores y con cada nueva edición queremos mejorar los niveles. Estamos muy felices de poder retomar esta competencia y agradecidos a todos los participantes"

El torneo es organizado por la Delegación de Juegos Intercolegiales, con el acompañamiento de varios profesores y la municipalidad que realizó colaboraciones en lo que respecta los premios.

El torneo forma parte de las actividades por el mes aniversario de la capital de la Araucaria.