Cítricos muestran recuperación tras la afectación por la sequía

martes 21 de junio de 2022 | 3:00hs.

Productores de cítricos de la provincia están destacando la buena calidad que están recuperando sus frutas, tras las frecuentes lluvias que llegaron en los últimos meses. Se explicó así que luego de la fuerte afectación de la sequía, algunas variedades más tardías de frutas están logrando un buen tamaño y presentación, algo muy valorado por el público local.

En tal sentido, el productor tabacalero y citrícola de Colonia Aurora Diego González, comentó al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva que están obteniendo buenas frutas de mandarina nadorcott y naranjas valencia.

“Ahora estamos en plena cosecha de la variedad de mandarina nadorcott y esa variedad es justamente beneficiada por el frío. Pese a la sequía, estamos teniendo una buena recuperación en mandarinas nadorcott y la naranja valencia. No pasó lo mismo con la okitsu que es la variedad que sale más temprana y que tuvo mucha afectación de la sequía. Esas frutas no llegaron a desarrollarse bien y eso afectó su tamaño y presentación, que para el público nacional importa mucho”, explicó el productor.

Recordó que su producción, como la de otros productores, se envía a la Cooperativa Citrícola de Misiones en Leandro N. Alem para la venta de la fruta en el país o su exportación. “La Cooperativa junto al Senasa hacen un buen manejo de las frutas garantizando su calidad para que puedan venderse a exigentes mercados. Hoy nuestra mandarina nadorcott está teniendo dos certificados uno para Brasil y otro para Filipinas”, comentó González.

Más allá de la producción de sus plantaciones, González comentó que esperan una mejora en los tiempos de pago, ya que pasan algunos meses hasta que la fruta se vende y recién entonces los productores primarios reciben su pago. “El inconveniente que seguimos teniendo es el atraso de los pagos, se tarda unos meses en pagar y sabemos que en una economía donde la inflación se da día a día, siempre el productor pierde al momento que cobra su producto”

El productor, también tabacalero, recordó que para que la fruta sea más valorada habían propuesto hace un tiempo hacer una mayor valoración y difusión en el mercado provincial con la venta a las escuelas. “El desafío para la citricultura es buscar nuevos y mejores mercados para nuestra producción. Por ahí una idea que habíamos planteado hace un tiempo era exponer y vender nuestras frutas en las escuelas. Dado que producimos frutas con una alta certificación, sería muy bueno que el público privilegiado sean nuestros chicos. Así además de disfrutar de un alimento natural nos podrían ayudar a valorizar nuestra producción”, consideró.

González apuntó que en estos días de cosecha, también están preocupados por la dificultad para conseguir recolectores de frutas (ver Frutas sin...) y también las limitaciones que pueden tener con la escasez de gasoil. “Todavía no es tan grave la falta de combustible, pero tememos que falte para julio cuando la mayoría de los agricultores hacen trabajos de preparación de suelos para plantar tabaco, maíz o soja”.

Frutas sin recolectores

Diego González, productor citrícola en Colonia Aurora, recordó que en la actividad persiste la escasez de personal para levantar la fruta. Una problemática que preocupa en todo el país al sector por las pérdidas que pueden darse, ya que al no cosechar la fruta en su momento éstas se echan a perder en poco tiempo.

“Preocupa la falta de recolectores porque con las frutas se tiene un ciclo muy corto para cosechar. Entendemos que por ahí la rentabilidad no es tanta, ya que el productor no puede pagar más dado que a él mismo no se le paga mucho. También sigue habiendo problemas porque la gente no se quiere registrar para un trabajo temporal que le puede afectar en el cobro de su plan social”, recordó.