Descartan cirugía al piloto Blasig tras accidente

martes 21 de junio de 2022 | 6:05hs.

Luego del fin de semana negro que vivieron los misioneros en la 5ª fecha del Turismo Nacional, Martín Blasig, Facundo Bustos y Carlitos Okulovich analizan los pasos a seguir.

En el caso del obereño Blasig fue trasladado ayer en un avión sanitario a la clínica San Camilo de Buenos Aires para continuar con la evaluación de su lesión en la columna, allí se determinarán los pasos a seguir para su recuperación luego del fuerte accidente ocurrido el domingo en Neuquén.

Bajo la cobertura médica de Medicina de Alta Competencia (MAC) y la Asociación Argentina de Volante (AAV) sigue la recuperación de su salud.

La resonancia magnética realizada en la noche del domingo al piloto de la Clase 2 descartó cualquier lesión neurológica. El misionero se encuentra inmovilizado por precaución, lúcido y de buen ánimo. Se confirmó que tiene una pequeña fractura de disco en la vértebra b12 y se sigue evaluando la lesión en el platillo que está entre las vértebras.

El accidente en el inicio de la final de la Clase 2 generó preocupación total.

Ayer por la mañana un especialista de columna de Neuquén evaluó a Martín y recomendó no operarlo y seguir con una recuperación de forma ambulatoria por 45 días. Para tener una segunda opinión, la familia de Blasig en conjunto con los directivos de la categoría, del MAC y la AAV, resolvieron el traslado a Buenos Aires.

En los próximos días se le realizará una nueva revisión y lo hará el mismo médico que operó a Carlitos Okulovich cuando tuvo su accidente en el TC2000 en San Juan, en el 2007. Luego de esa consulta se determinará los pasos a seguir para lograr la más rápida recuperación para el obereño.

Bustos, de regreso a casa

Por su parte Facundo Bustos, que recibió el alta el domingo por la noche, se reencontró ayer con su familia en Buenos Aires y emprendió el viaje rumbo a la tierra colorada con su hermano Bautista.

A través de un video, difundido a través de sus redes sociales explicó: “Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi estado de salud. No me acuerdo mucho del accidente, sí sé que fue un golpe muy fuerte pero no quiero hablar mucho del tema. En los próximos días vamos a charlar con el equipo para ver cómo seguimos”.

Oku quiere un cambio

Por otra parte Carlitos Okulovich (Honda New Civic) cerró 19º en la final de la 5ª fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que también se disputó en el autódromo Parque Provincia de Neuquén, por lo que evalúa cambios importantes.

El obereño comenzó el domingo de la peor manera y rompió el motor de su Honda New Civic antes de largar la serie por lo que tuvo que largar a final desde el fondo de la grilla.

El Chetta Racing cambió el impulsor y cargó los 30 kilos de lastre por el cambio de motor y así salió a disputar la final desde la 42ª posición cerrando 19°. Luego de la final anunció que buscará un cambio para continuar su carrera en el TN.

“Estuvimos muy complicados con el motor; ya habíamos clasificado mal el sábado y se terminó rompiendo antes de la serie. Pusimos otro motor para la final y cargamos 30 kilos de penalización. Largamos la final y el auto después de la sexta o séptima vuelta tomó ritmo. En la semana vamos a definir cómo seguimos en el TN pero un cambio voy a hacer”, indicó Okulovich.