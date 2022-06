Cande Ruggeri y el anuncio de su Papá

martes 21 de junio de 2022 | 6:00hs.

La infidencia de Oscar Ruggeri (60) al contar en televisión que Candela Ruggeri (30) está embarazada por primera vez le costó caro, al punto que la modelo admitió entre risas que no saludó al Cabezón en el Día del Padre.

“No lo saludé. No le dije ‘feliz día’. Llevé un regalo que no se lo di, se lo doy otro día”, afirmó en un móvil para Nosotros a la Mañana. Aunque al final, minimizó el conflicto y alegó que su papá no pudo contenerse: “Está muy contento, lo sabía hace un mes, pero era una decisión mía. Pero bueno, la verdad es que no me puedo enojar con él. Es un abuelo baboso”.