Brian Wilson, de Los Beach Boys, cumplió 80 años

martes 21 de junio de 2022 | 6:00hs.

Brian Wilson puso a bailar al mundo en los 60 al ritmo de “Surfing in the U.S.A”, “Fun, Fun, Fun”, “I Get Around”, “California Girls” y “Barbara Ann”, entre tantos, y supera a cualquier otro, pues gran parte de su vida fue un verdadero tormento por el que desfilaron un padre abusivo, problemas mentales, excesos con drogas lisérgicas y un terapeuta controlador.

Limpio de drogas y de vuelta al éxito en los 80 en su regreso a Los Beach Boys con el tema “Kokomo”, Wilson encontró un nuevo y definitivo amor que lo ayudó a tomar distancia, incluso a través de resoluciones legales, de su terapeuta y lo alentó a terminar “Smile”, sin que le importara si alguna obra de otro artista lo superara. Finalmente, en 2005, editó “Brian Wilson Presents Smile”.

El genio de Los Beach Boys aún lucha contra algunos demonios internos y contra la obesidad, pero al igual que muchos colegas del olimpo rockero, encontró su redención y contra todo pronóstico celebra sus 80 años en paz.