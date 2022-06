Juan Martín Del Potro salió del ranking ATP por primera vez en más de 18 años

lunes 20 de junio de 2022 | 21:49hs.

Este lunes se dio a conocer el nuevo ordenamiento del ranking ATP de tenis y el nombre de Juan Martín Del Potro no figura por primera vez en más de 18 años. El argentino, que en febrero pasado anunció una despedida del deporte que sonó casi como un retiro, perdió los últimos puntos que le quedaban y ya no es parte de la clasificación.

Hasta la semana pasada, la Torre de Tandil figuraba en el puesto número 761 del escalafón. Sin embargo, se le fueron los únicos 23 puntos que le quedaban desde la edición 2019 de Queen’s y perdió su lugar en la lista.

Del Potro había ingresado al ranking ATP por primera vez el 24 de mayo de 2004, es decir, hace poco más de 18 años. Su primera ubicación fue en el puesto 1415° (tenía 15 años) y desde aquel día nunca salió de la clasificación hasta hoy.

El último partido del tandilense como profesional fue el 8 de febrero de este año, con derrota por 6-1 y 6-3 ante su amigo Federico Delbonis en la primera ronda del ATP de Buenos Aires. Previamente, su último partido había sido en el debut de Queen’s 2019 ante el canadiense Denis Shapovalov. Aquel día volvió a lesionarse una de sus rodillas y ya no pudo regresar al circuito en plenitud.

La despedida ¿definitiva? de Del Potro del tenis

“Es una decisión difícil, pero la tenía que comunicar. La tomé con el corazón. Voy a jugar el torneo, por supuesto, y no veo la hora de entrar a la cancha el martes. La última vez me operé para vivir esto”, dijo Del Potro en una emotiva conferencia de prensa en febrero de este año, antes del mencionado partido ante Delbonis.

Aunque no anunció su retiro definitivo del tenis, todo indica que es muy difícil que vuelva a entrar a una cancha como profesional. “La rodilla me tiene viviendo una pesadilla”, explicó.

“Lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones, pero logré la mayoría de las cosas que quise lograr. Tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como siempre tuve. Se me hace muy difícil jugar, sobre todo en el día a día, más allá del deporte”, confirmó Delpo.

Los mejores argentinos del ranking

El argentino Diego Schwartzman subió un puesto y quedó 15º en el escalafón, que ubica a Sebastián Báez en la 36º posición tras retroceder dos casilleros.

Dentro de los 100 primeros puestos también están Francisco Cerúndolo (42º, -2), Federico Coria (70º, -6), Tomás Etcheverry (79º, +1) y Federico Delbonis (85º, +4).