Cristina Fernández: “El proceso inflacionario es producto del endeudamiento criminal macrista”

lunes 20 de junio de 2022 | 19:35hs.

Con motivo de la celebración por el Día de la Bandera, la Central de Trabajadores Argetinos (CTA) organizó un acto en Avellaneda, que tuvo como principal oradora a Cristina Fernández de Kirchner, y la vicepresidente se refirió como tema central a la economía, con la inflación y la deuda como temas centrales de un discurso de casi dos horas de duración.

La vicepresidenta estuvo flanqueada en el escenario por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quienes hablaron ante el público antes de que lo hiciera ella.

Casi todo su discurso estuvo centrado en la cuestión de la inflación, en como se generó el actual estado de situación. Sobre esto, apuntó directamente contra el gobierno de Mauricio Macri. “El proceso inflacionario es producto del endeudamiento criminal del gobierno macrista”, afirmó Cristina Fernández en uno de los pasajes de su discurso, que sirve como resumen de lo planteado.

En otro pasaje rescató el rol del Estado en la economía, como un actor principal. Aseguró que en la actualidad “advertimos un ataque formidable al Estado” y fustigó a quienes dicen “todos los días que el Estado es una porquería y no sirve para nada”. “El Estado es imprescindible. La reducción al mínimo del Estado es algo que sólo sirve para quedar bien en un discurso en radio o televisión”, afirmó.

También tuvo mensajes directos para sus socios de gobierno en varios pasajes, en los que apuntó la necesidad de cambiar el rumbo con medidas más directas. “No olvidemos de dónde venimos, y porqué ganamos. Y no lo hagamos sólo para ganar las elecciones, porque antes de ganar las elecciones para no cambiar nada, es mejor quedarse en la casa”, afirmó al cierre de su discurso, en el que destacó la llegada de Daniel Scioli al gabinete nacional, sobre quien dijo tener “expectativas”.

Además, afirmó que la unidad del Frente de Todos, jamás estuvo en riesgo.

La deuda y la inflación

Cristina centró buena parte de su discurso en la idea de que la fuga de dólares durante el gobierno de Macri es la que genera la situación económica actual. Puesto que la falta de dólares en el marcado produce la aparición de dólares paralelos y las corridas, que después derivan en inflación.

“Todos los procesos inflacionarios que tuvo la Argentina fueron precedidos de un proceso de endeudamiento previo”, afirmó la vicepresidenta. Y criticó el “festival de importaciones” que se lleva al exterior los dólares del país y llamó a “usar la lapicera” para frenarlo. Allí aseguró tener “expectativas” en la llegada de Daniel Scioli al gobierno nancional.

“No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. Y creo que el gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, Afip en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo”, afirmó Cristina, deslizando una crítica a la manera en la actuó hasta hoy el gobierno nacional en relación a las importaciones.

Tras ensayar esta explicación, Cristina retomó aquella metáfora con la que le pidió al presidente Alberto Fernández que tome decisiones, en el marco del acto por los 100 años de YPF. En aquel entonces le pidió al mandatario que “use la lapicera”. Ayer volvió a esa referencia.

“Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techint y además tenés la posibilidad de hablar con sus directivos, pedile que los 200 millones de dólares que les tienen que pagar a su subsidiaria en Minas Gerais, Brasil, la financien ellos o pidan un crédito en el BNDES, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darles 200 millones de dólares a $127 para que me importen eso. Estas cosas son también usar la lapicera”. Y agregó, “esto es tener funcionarios que funcionen, que se sienten a discutir, a discutirles, no hay que agacharles la cabeza. No hay tampoco que pelearles, hay que discutir, sugerirle orientaciones”.

El tono del discurso de la Vicepresidenta fue claramente diferente al de su aparición anterior, en el acto de los 100 años de YPF. Y fue mucho más parecido a los mensajes previos.