Las mascotas también tienen sus festejos

lunes 20 de junio de 2022 | 7:58hs.

Las mascotas son parte de muchas familias y cada vez más humanizados, ya visten y celebran como sus dueños.

En esa línea, siendo parte de un boom, Carla Ayala (21) prepara desde hace unos años, tortas para cumpleaños de perros.

Con sede en Corrientes, donde vive con su familia, la joven comenzó el emprendimiento junto a su hermana, con el afán de festejar a su propio perrito y se fue expandiendo. Una simple foto en Twitter fue la causante del furor.

Hoy está al frente de Puca Cakes desde marzo del 2021 y cuenta con la ayuda de amigos a veces o de su mamá.Para quienes primero contestan que no es saludable las mascotas ingieran azúcar y otros, Carla aclara que todo con lo que confecciona las tortas es apto para perros. Las tortas pueden parecer muy sabrosas al ojo humano, pero son exclusivas para mascotas y tienen relleno de pollo, carnes, pescados, verduras y los alimentos más recomendados para la nutrición canina o felina.

Para compaginar su agenda de estudiante, vida cotidiana y emprendimiento hay dos días a la semana que hacen entregas, y teniendo en cuenta que las tortas duran hasta una semana, los pedidos se organizan en base a eso.

Hoy las redes son las mayores promotoras y no sólo para el negocio, sino para presumir la vida diaria.

En esa línea, no solamente las tortas juegas su rol, sino que hay galletas temáticas con el motivo elegido y el nombre de lamascota, deco especial y más. En las grandes ciudades además, ya existen salones de fiestas y djs que tienen sus agendas ocupadas con populares fiestas de mascotas.

‘‘Empecé a sumar cosas como muffins y gomitas para mascotas que por lo que investigué, que fue bastante, lo que más me llamó la atención es que estas gomitas son lo lo más sano para los animales porque tienen mucho colágeno colágeno y los ayuda para sus huesos’’, contó Carla que también resaltó las gomitas se usan mucho como snack en la cotidianeidad y más cuando los dueños buscan enseñarle algún truco especial a su mascota.

En Puca hacen tortas que van desde los 10 centímetros hasta las más grandes de tres pisos. Por lo general el cliente confía en la elección de sabores que combinan una carne y o verduras con salsas, también de carnes o de queso y eligenla estética o un color específico para toda la deco.

Carla no era un as de la pastelería previo a su emprendimiento, pero hoy, con un camino recorrido y muchas herramientas adquiridas también se anima y le piden, hacer alguna torta para el cumpleaños de un familiar o amiga. La mano para la manga tuvo un recorrido pero cree que en parte influyó la herencia de su abuela y de su mamá misionera que siempre supieron sorprender en la cocina.Por otro lado, el tema de cómo racionar las porciones también viene con una recomendación, como para las personas, no es saludable que un solo individuo ingiera toda una torta grande de un solo bocado, en un día, entonces, como las Puca duran hasta una semana, se recomienda que el dueño vaya racionando las porciones para que la mascota no termine con una panzada, más allá de que sus ingredientes sean saludables. Los elementos como colorantes y demás, que son específicos, al principio eran mñas difíciles de conseguir o se pedían por internet pero hoy están al alcance de la mano.

Dentro de la formación de Carla, la idea tambén fue adaptar las recetas que ya tenía su perro como habituales y darle una forma más interesante para la foto. ‘‘A veces nos pasa que muchos perros, más de los que uno cree, son alérgicos tanto a la carne o el pollo y entonces lo reemplazamos por verdura y queso, las verduras siempre están presentes para que sea a partir de algo estético algo lindo, algo sano’’, graficó Carla.

Así, parte del tiempo también se dedican a contestar mensajes y explicar por ejemplo que las galletas de chocolate no son de chocolate real y que cada torta se puede adaptar a la condición del animal, ya sea alérgico o tenga problemas cardíacos por ejemplo, entre otros.

Incluso si está acostumbrado a comer simplemente alimento balanceado, se recomienda una torta más pequeña pero no debería ocasionarle ningún perjuicio comerla porque a diferencia de la pastelería humana, aquí todo es liviano.

Con concursos y mucha participación en las redes, Puca llegó a viajar hasta las ciudades más recónditas de Corrientes, Formosa e incluso Córdoba. Y todavía en la región no hay muchos que se dediquen a tal emprendimiento. Buscando llegar a tiempo con todas sus obligaciones, en Puca han llegado a cocinar un máximo de 60 tortas por mes.

Tal como ejemplificó Carla, los clientes llegan por la curiosidad y por el afán de celebrar con su mascota. ‘‘ Me dicen, ‘la verdad que creaste una necesidad en la sociedad’, porque alguien ve una foto de un perro con su torta y también quiere la suya’’, detalló la joven que estudia para ser instrumentadora quirúrgica Nuevas forma de relacioarnos con los animales también crean nuevas tendencias que crecen socialmente e inspiran curiosos emprendimientos.