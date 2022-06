Choque y dura lesión para los misioneros

lunes 20 de junio de 2022 | 6:05hs.

Los misioneros Facundo Bustos (VW Gol Trend) y Martín Blasig (Nissan March) se vieron involucrados en un fuerte accidente ocurrido ni bien se inició la final de la quinta fecha del Turismo Nacional en el autódromo Centenario de Neuquén.

El incidente ocurrió en el giro inicial cuando se cruzó el auto de Facundo Rotondo luego de la curva uno y, para evitarlo, los misioneros se tiraron a la banquina.

Facundo fue el primero en parar a la izquierda de la pista, pero quedó mal ubicado y Blasig, que venía más atrás y en plena velocidad para no pegarle a Rotondo, salió disparado a la izquierda donde estaba parado Bustos y lo impactó desde atrás.

Debido al golpe y la desaceleración, Bustos y Blasig fueron trasladados primero al hospital del autódromo y luego al Policlínico Neuquén, donde se le realizaron los primeros estudios.

El apostoleño Bustos tuvo perdida de conocimiento durante unos segundos y sufrió un corte en la mano. Como los estudios realizados fueron positivos quedó en observación y por la noche recibió el alta.

El que se llevó la peor parte fue el obereño Blasig, quien según los primeros estudios podría tener “una fractura de disco en la vertebra b12, que es el platillo que esta entre las vertebras”, explicaron sus allegados.

Anoche se esperaba que le realizaran una nueva tomografía para conocer el grado de la lesión. En caso de ser necesario operarlo, el protocolo sanitario del Turismo Nacional y de Medicina de Alta Competencia (MAC) (el seguro sanitario) prevé que hoy se lo traslade en avión sanitario a Buenos Aires para ser intervenido en el Hospital Favaloro.

“No recuerdo mucho del accidente, sólo veo un auto cruzado y una nube de tierra. Me tiré por afuera para evitar golpearlo, me lo encuentro parado a Facu Bustos y le pego en seco. Estoy muy bien atendido por toda la categoría, me están haciendo los estudios, para ver el grado de la lesión de la columna y si es o no operable. Tengo un yeso en la pierna por un golpe”, contó Blasig.

Un finde negro

En lo deportivo fue un fin de semana negro para los misioneros. Además de los dos que estuvieron involucrados en el accidente, el posadeño Iñaki Beitia no pudo terminar la final de la Clase 2 por un pinchazo en su Toyota Etios a tres vueltas del final.

Luego se conoció que Beitia fue excluido y deberá penalizar tres grillas en la próxima carrera por maniobra peligrosa a José Luis Arrate.

El único que pudo terminar en la Clase 2 fue Bautista Bustos, quien finalizó en la 23° posición. La competencia fue ganada por Juan Martín Eluchans (Toyota Etios).

Okulovich pudo remontar

Por su parte, el obereño Carlitos Okulovich rompió el motor de su Honda New Civic en la serie, no pudo largar y tuvo que largar la final desde el fondo de la grilla.

En una final muy accidentada y con muchos roces, Okulovich largó último y fue avanzando hasta ver la bandera a cuadros en la 20° posición. Luego se conoció la exclusión de Montenegro y el misionero terminó 19. El ganador fue Joel Gassman (Chevrolet Cruze).

“Se pudo avanzar un poco, pero fue una final muy enredada, no fuimos competitivos, corrimos con un motor muleto, ahora vamos a trabajar para la próxima fecha”, indicó Okulovich.

La próxima fecha del Turismo Nacional, la sexta del calendario, será los días 8, 9 y 10 de julio en el autódromo Carlos Bassi (Villa Mercedes, San Luis).