domingo 19 de junio de 2022 | 3:00hs.

Boca y River animarán una jornada llena de acción de la Liga Profesional, con necesidades diferentes.



El actual campeón del fútbol en la Argentina, enfrentará a Barracas Central en el barrio porteño de Floresta, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la cuarta fecha y en el que buscará un triunfo para quedar como líder.



Por su parte, los dirigidos por Marcelo Gallardo irán a Santa Fe para medirse con Unión en búsqueda de la primera victoria en el certamen.



El encuentro del Xeneize y el Guapo se jugará a partir de las 21.30 en la cancha de All Boys, donde hará de local Barracas Central, será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.



Boca tiene 6 puntos en el torneo doméstico, producto de dos victorias, la más reciente sobre Tigre (5-3) el miércoles último, y una sorpresiva derrota en Santiago del Estero ante el local Central Córdoba y, de ganar, quedará como líder, al menos hasta que mañana continúe la fecha.



Los cambios que dispondrá Battaglia para el duelo de esta noche serán los ingresos de Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz y Romero por los Marcelo Weigandt, Nicolás Figal y Aaron Molinas.



La intención de Battaglia es poner en la cancha ante Barracas Central a su mejor formación, la que enfrentará el 28 de junio a Corinthians en el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Necesita arrancar

River visita a Unión en Santa Fe en busca de su primera victoria en la Liga Profesional después de tres fechas en las que expresó un marcado descenso de su rendimiento futbolístico, motivo de preocupación por la cercanía de los octavos de final de la Copa Libertadores.



El encuentro en el estadio 15 de Abril se jugará desde las 18 con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de Espn Premium.



Un inesperado comienzo de temporada en el fútbol local, con empate ante Defensa y Justicia (0-0), Atlético Tucumán (0-0) y derrota frente a Colón (1-0), configuró el peor arranque de campeonato en la era de Marcelo Gallardo.



Hay que remontarse hasta el Apertura 2007, con Daniel Passarella como entrenador, para encontrar la última vez que River sumó apenas dos puntos en las tres primeras jornadas de un torneo, aunque en esa ocasión lo hizo con tres goles a favor y no en cero como en esta Liga.



Pese a todo, Gallardo no planea cambios en ataque en Santa Fe, aunque sí dos modificaciones que se darían en la defensa (Andrés Herrera por Emanuel Mammana) y en el mediocampo (Enzo Pérez por Bruno Zuculini).



La principal novedad estará en el banco de suplentes con el regreso de Juan Fernando Quintero, que lleva casi dos meses sin jugar por un desgarro.



La jornada comenzará en Victoria, donde Tigre recibirá a Banfield, tras la goleada que le propinó Boca durante la semana por 5 a 3 en La Bombonera.



El encuentro se jugará a partir de las 13 en la cancha de Tigre, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por Espn Premium.



Luego, Lanús, que aún no ganó en el inicio del certamen, será local ante Colón, entonado por el triunfo logrado la jornada pasada ante River.



El partido se jugará en el estadio del Granate a partir de las 15.30, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y lo televisará TNT Sports.



Lanús, dirigido por Jorge Almirón, no comenzó bien el torneo doméstico y la satisfacción por haberse clasificado para los octavos de final de la Copa Sudamericana (jugará ante Independiente del Valle de Ecuador) se opacó con dos puntos sobre nueve posibles.



Además, Huracán, que necesita alcanzar una regularidad en su juego para encarar la temporada con aspiraciones de protagonismo, recibirá a Atlético Tucumán, que está invicto en el inicio de la Liga Profesional.



El partido se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 15.30 con el arbitraje de Ariel Penel y televisación de Espn Premium.