Sedentarismo en pandemia, consecuencias y oportunidades

domingo 19 de junio de 2022 | 5:00hs.

El sedentarismo sigue siendo la barrera sólida a tumbar en estos tiempos pandémicos aunque, para sorpresa de muchos, se le está dando una batalla inédita en la provincia.



Gran parte se resume al relanzamiento de las actividades físicas producto de las consecuencias propias del coronavirus; hoy más que nunca la gente elige moverse.



El running es uno de los grandes beneficiados con la conformación de grupos runners, además de la aparición de desafíos trails a lo largo y ancho de los municipios. “Hay desafíos de distintos kilómetros prácticamente por todos lados. Antes de la pandemia no era así…había cinco por año, contados con los dedos. En la actualidad hay de tres a cinco carreras por mes”, aseguró Rolando Dos Santos, creador del team ‘Donde nace el sol’ en Bernardo de Irigoyen.



En esta misma línea aparece el ciclismo con un gran despliegue en los cascos urbanos. También el cicloturismo se puede sumar como alternativa predilecta entre los lugareños, no solamente por el placer de correr sino también de descubrir los paisajes que ofrece la madre naturaleza.



De hecho el grupo ‘Ciclistas Unidos MTB Misiones’ ya prepara el sexto encuentro provincial en Wanda después de lo que fue el exitoso evento organizado en Posadas a principios de este año con una concurrencia masiva de más de 500 ciclistas de todas las edades y categorías.



Además, los gimnasios también se suman al boom actual siendo lugares primarios para la elongación y el trabajo muscular.



Concientizar para debilitar

En contrapartida el sedentarismo mantiene la fuerza suficiente mientras que el Covid sirve como pretexto ideal para quedarse en casa y ‘cuidarse del bicho’ o simplemente no agravar enfermedades crónicas. Este es uno de los puntos centrales a combatir.



Aquí la alimentación ocupa un rol primario, además del cuidado general del cuerpo con chequeos constantes. Para la nutricionista Sabrina Espinoza (25), “el sedentarismo aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Si bien tiene que ver con la vida de cada uno, el ocio es un factor que incrementa el riesgo y eso puede ser modificado por el individuo; la nutrición tiene un impacto directo en esto”.



“En general los trabajos son más intelectuales, sin tanto esfuerzo físico y por eso el porcentaje de personas con sobrepeso aumentó considerablemente durante la pandemia y la pospandemia”, explicó la nutricionista.



En la misma sintonía, el profesor de educación física Matías Daniel Neubauer (27) remarcó que “el paso de los años nos afecta a todos. Después de los 40 años vamos perdiendo hasta un uno por ciento de la masa muscular de forma anual, es un porcentaje que aumenta en la década siguiente. Pasa algo similar con los huesos, ya que vamos perdiendo la densidad ósea y cualquier caída o golpe aumenta el riesgo de una fractura”.



“Por todas estas razones es muy importante mantenerse activo durante toda la vida, desde salir a caminar a empezar a entrenar en un gimnasio o centro de entrenamiento”.



“De igual manera ser una persona activa no quita que padezca determinadas patologías, pero sí disminuye mucho el riesgo de padecerlas. Los beneficios físicos también traen beneficios psicológicos”, cerró el también estudiante para la licenciatura en alto rendimiento deportivo en la universidad de Lomas de Zamora.



Lo cierto es que los pasos ya están dados y todavía queda mucho camino por recorrer.

