domingo 19 de junio de 2022 | 4:00hs.

Con las decisiones tomadas desde el gobierno nacional esta semana, habrá que empezar a modificar aquella letra de la argentinidad al palo de la banda de rock Bersuit Vergarabat y transformarla en la centralidad al palo. Porque este gobierno -que dice respirar federalismo- volvió a actuar como lo hicieron todos los gobiernos anteriores a favor del centralismo porteño y en contra de las provincias. Es decir, siempre pensando primero y a favor de quienes habitan cerca del obelisco y la calle más larga. Muestra de ello es que se benefician con la luz más barata, con el servicio de gas más económico, el combustible con menos subas y, por lo tanto, la vida menos costosa y confortable, siempre a favor de Capital Federal. Todo por resolución y usando la lapicera, desde el centro del poder político y en contra o detrimento de la mayor parte de las provincias argentinas. Cuando los gobernadores del Norte Grande venían pidiendo más combustible, en especial gasoil -no para pasear, sino para sacar la producción-, como toda respuesta, el gobierno dispuso un aumento sorpresivo del costo de gasoil de parte de la empresa de bandera YPF que luego se replicó por parte de las demás empresas.



De forma oficial se anunció que el gasoil a nivel nacional se incrementaba un 12%. Pero como se indicó, esos valores son mínimos comparados a los aplicados en las provincias, que nuevamente resultaron las más perjudicadas. En el caso de Misiones, subió el precio del gasoil más de un 20% y con ello, en Posadas, el diésel premium pasó a costar 201 pesos el litro, pero se elevó en algunas localidades de la provincia hasta a 211 pesos, cuando un porteño por esas extrañas ecuaciones paga sólo 145 pesos el litro. Representa una injusticia total.



De esta manera, no sólo se produjo un aumento dispar entre algunas provincias, sino también dentro de la tierra colorada, generando bronca y confusión. El incremento representa un nuevo y duro golpe a la producción, que está en plena cosecha, como la yerba mate o la forestoindustria. Desde estos sectores estaban aguardando que se normalizara la provisión de gasoil, como se viene prometiendo desde diferentes ámbitos del gobierno nacional, pero como toda respuesta se produjo el citado aumento que, como ocurre habitualmente, terminará impactando e incrementando además en los valores de productos básicos de consumo comercializados en la provincia.



Otra muestra de la centralidad al palo tiene que ver con la segmentación del precio de la luz, con el agravante que seguirá costando aún más caro el gas que llega a los hogares de Misiones, donde no se cuenta con el servicio por redes y las garrafas seguirán elevando sus precios justamente por los altos costos de los combustibles.



De esta manera, la supuesta igualdad en la quita de subsidios no es así para las provincias, ya que en Capital Federal y Buenos Aires los precios de luz y gas siempre resultaron ínfimos, por lo que no les mueven la aguja estas quitas tanto a la clase media o media alta como sí impactará a todos en el interior del país. Desde Misiones se busca la manera de reducir el impacto, pero sin dudas el alto valor de la energía generará un costo muy superior a todos los sectores como ya vienen soportando, los comercios, industrias o en el consumo residencial. Una vez más, los hechos demostraron que todos los gobiernos siempre toman decisiones mirando el centralismo sin medir las consecuencias en todas las provincias.



Presupuesto

Siguiendo con el tema económico y financiero, finalmente, esta semana el gobierno nacional dio a conocer el Presupuesto 2022, que fuera demorado a raíz de que la oposición votara en contra del proyecto presentado por el oficialismo el 17 de diciembre. Allí quedó establecido que la inflación oscilaría hasta un 62% en el año, un nivel que sigue por debajo del 72,6% estimado por los privados. Justamente la suba de precios de los alimentos no sólo es la mayor presión al bolsillo y afecta en especial a los sectores de menores recursos, en estos momentos ya es la gran deuda por resolver de parte del Gobierno nacional. También es verdad que la inestabilidad financiera internacional, entre ellos por la guerra iniciada por Rusia, están generando incremento en general en el precio internacional de alimentos y combustibles.



Lo cierto es que en el país en mayo, la inflación mensual fue del 5,1%, por debajo del 6% en abril y el 6,7% en marzo. Sin embargo, en mayo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 60,7% interanual, el mayor nivel en 30 años. De esta manera las estimaciones para este año, llegan con una revisión presupuestaria que se oficializó junto a un paquete de medidas para dotar de mayor consistencia al programa económico entre las que se incluyeron el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se modificó el presupuesto, que permitió prorrogar el de 2021 para este año, además de recalibrar la política monetaria con suba de tasas de interés y avanzar hacia la reducción de subsidios en tarifas.



En cuanto al crecimiento de la economía se mantendría en cuatro por ciento, tal como estaba previsto en el acuerdo con el FMI. Son las grandes contradicciones en la que se encuentra la argentina, porque el uso de la capacidad instalada en el sector fabril acumula catorce meses consecutivos con números positivos. Es decir, justamente esta semana el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria fue de 67,5% en abril, con un crecimiento de 4 puntos porcentuales respecto a igual mes del año pasado, según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.



Para Misiones

En cuanto a Misiones, en el presupuesto quedó establecido el envío de recursos en dos áreas sensibles para la provincia. Está previsto, pero habrá que insistir en su cumplimiento. Es lo que tiene previsto hacer en las próximas horas el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Fundamentalmente con Daniel Scioli, con quien volverá a insistir en antiguos reclamos que no se concretaron y se venían planeando con Matías Kulfas, ya desplazado de su cargo. Justamente, Scioli dejó esta semana la embajada en Brasil, para asumir el miércoles como nuevo ministro de Producción. En su discurso, descartó posibles especulaciones con miras al 2023, en referencia a una posible postulación como precandidato a presidente, aunque se sabe que había quedado con ganas de dar una revancha al haber perdido ante Mauricio Macri en 2015 por una mínima diferencia en la segunda vuelta. Al llegar se mostró hiperactivo y planteó que desde el Frente de Todos deben encontrar temas en común con la oposición y prefiere mostrarse distante de las rispideces habituales entre el presidente y Cristina Fernández.



Lo cierto es que con Scioli siempre existió una buena relación en el gobierno provincial, de allí también el llamado telefónico que hizo Herrera Ahuad para felicitar al nuevo ministro, quien se comprometió a poner en agenda rápidamente a Misiones para atender los temas pendientes.



Con otras áreas

Además, se estimó en el presupuesto nacional, recursos para cubrir la caja previsional, además de las compensaciones previstas para los servicios de transportes de pasajeros. En el primer punto, se establece como crédito presupuestario la transferencia a cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) más de 58 mil millones de pesos para financiar gastos corrientes a cajas previsionales como el caso de Misiones. Son las transferencias mensuales que debe hacer la Anses a las provincias que no transfirieron sus regímenes provinciales. A ese organismo tiene previsto recordarle Herrera Ahuad las deudas que tiene con la provincia.



Además, se estableció mediante la prórroga del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país, por un importe de 38 mil millones de pesos. Son recursos destinados a compensar desequilibrios financieros a las jurisdicciones por la prestación del servicio. Además de estos fondos, con destinos específicos, también el presupuesto nacional contempla para Misiones recursos para la continuidad de obras públicas y viales.



Reconocimiento

Siguiendo con el tema de financiamiento, esta semana finalmente Misiones tuvo un reconocimiento histórico. Es que, mediante la Ley de Bosques, la Provincia pasará a percibir 330 millones de pesos y se sumarán 3,5 millones de dólares por parte del Fondo Verde por el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Ello surge del financiamiento internacional del GCF, que destinó un total de 82 millones de dólares para la Argentina en concepto de reducción de emisiones de la desforestación.



Todo lo previo se concretó en el marco de la visita esta semana a Misiones, del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié.



Fin de semana largo y vacaciones

Otro sector que mueve la economía es el turismo. Misiones volvió a convocar a miles de visitantes en este fin de semana largo, atraídos por la naturaleza exuberante, saltos, costanera y polo gastronómico. De esta manera se afianzan además las expectativas de una buena temporada para el sector, en las vacaciones de julio.



La provincia, y en especial Posadas, muestra el camino a los demás intendentes de cómo debe administrarse una comuna para el deleite de los visitantes, presentando una ciudad limpia que envuelta en inversiones y paz social, ayuda a potenciar el turismo y la gastronomía a través de la calidez de los habitantes. De ello además se realimenta para beneficio de los pobladores, las grandes transformaciones sociales, culturales, educativas, económicas que están en marcha en la provincia. Ello se potencia con el interés de los jóvenes en la innovación y articulando con sectores privados y proyectando mejor futuro.



Muestra de lo previo es la llegada constante de empresas y por lo tanto inversiones, como vienen registrando los parques industriales y ante la esperada e inminente apertura del puerto para exportar a más bajos costos los diversos productos producidos en la provincia.



Suben y bajan

Capítulo aparte merece el análisis de la política partidaria que resultó nuevamente intensa esta semana. Registró subas y bajas en todo el país. Por un lado, en medio de días de fuego amigo se produjo mucha tensión en las filas de La Libertad Avanza. En ese espacio, que pertenece al carismático y polémico Javier Milei, se registraron algunas bajas al menos en aceptación de imagen. Tras un veloz ascenso hacia la cima, tuvo descensos inesperados.



La primera en detectar la caída fue la investigación de Zuban, Córdoba y Asociados, que también venía marcando previo crecimiento por el malestar social generalizado con la política o las expectativas económicas frustradas. Similares datos en el descenso en la aceptación fueron planteados en un sondeo realizado por Raúl Aragón & Asociados.



Con estas señales de advertencia, el dirigente intenta por estas horas cerrar las fricciones internas y cuidar declaraciones. El libertario había retrocedido en aceptación popular cuando salió a hablar a favor de la portación de armas y sobre todo de la venta de órganos, como una cuestión de beneficio económico. De hecho, Milei también deberá intentar superar aquel gran paso en falso tras la escasa convocatoria en un acto organizado por el espacio para detallar propuestas.



El avión y el show mediático

Gran despliegue mediático generó esta semana el avión de bandera venezolana, con doce tripulantes de esa nacionalidad más cinco iraníes, que permanece inmóvil desde hace once días, en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Fue retenido por las autoridades argentinas el 8 de junio tras quedar varado por falta de combustible. Tanto YPF como Shell se niegan a venderle combustible por las alertas internacionales y, de hecho, es uno de los temas a resolver, según el gobierno argentino.



En tanto, la Justicia argentina, a fin de descartar o confirmar las múltiples presunciones sobre los motivos del viaje de la tripulación, requirió información clasificada, pero no dispuso medidas como detenciones o pedidos de capturas y por ahora resultó en un gran show mediático. Sobre el tema se refirió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien sostuvo que no pesa ningún tipo de restricción sobre la tripulación y entiende que la oposición trató de aprovechar el tema para sembrar sospechas y descartó posibles irregularidades, lo que deberá ser ratificado por la Justicia.



Sorpresas en las casas de estudios

En Misiones, en lo político partidario, resultaron llamativos esta semana los resultados que se dieron en la mayoría de las casas de estudios. Donde solían imperar los dominios del radicalismo a través de la Agrupación Franja Morada, esta vez perdieron frente a proyectos impulsados con acompañamiento de la renovación.



El caso más paradigmático resultó el triunfo del candidato identificado con el espacio político que conduce la provincia en la Facultad de Ciencias Económicas o haber ratificado varias conducciones en distintas casas de estudios. Para la oposición es un clara y dura señal de que no supieron contener a muchos jóvenes.