El narco paraguayo Gónzalez Rojas va a juicio por la causa Costa Verde

Eduardo González Rojas es un verdadero peso pesado de las cárceles de nuestra provincia. Oriundo de Paraguay, está señalado como cabecilla de una organización que se encargaba de movilizar droga de Misiones hasta Buenos Aires, según la investigación llevada adelante por la Justicia Federal.



El hombre, abogado formado en Buenos Aires -al parecer nunca ejerció- y con negocios inmobiliarios en Encarnación, fue detenido en octubre del año 2020 con una de las mayores cargas narco de la historia incautadas en la provincia. Gendarmería Nacional seguía los pasos de la organización que dirigía, pero nunca lo había identificado. “Paraguayo NN” era su referencia en las escuchas.



Ahora, según detallaron diversas fuentes consultadas por El Territorio, él y el clan familiar Villán -dos hermanos y la hija de uno de ellos- de Jardín América irán a juicio por formar parte de esta organización. El Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga, elevó el expediente a juicio en las últimas semanas y la causa fue girada al Tribunal Oral Federal de Posadas.



Son cuatro los imputados por el delito tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo.



Investigadores de la fuerza federal estuvieron tras sus pasos durante más de un año. Se determinó así que contaban con diferentes inmuebles en la costa del río Paraná, por donde ingresaban las toneladas de la droga en embarcaciones pequeñas.



Mediante seguimientos y escuchas los efectivos lograron el dato de que en Gobernador Roca ocultaban “un camión cargado de marihuana”, por lo que el día D se estableció para el mediodía del 8 de octubre. El operativo fue un éxito porque dieron con casi nueve toneladas (8.890) de la droga en un semirremolque.



Por esto el procedimiento fue llamado por el Ministerio de Seguridad de la Nación como “Puerto Verde”.



El hallazgo de la importante carga de droga activó allanamientos simultáneos en distintas localidades. De esta forma se logró identificar y apresar a los implicados, quienes fueron atrapados mientras circulaban en la vía pública. Otros dos, uno de ellos ex efectivo de Prefectura Naval Argentina, están hasta la actualidad en condición de prófugos.



La investigación se llevó a cabo por parte de la Fiscalía Federal de Posadas, pero luego el Juzgado interviniente se declaró incompetente y giró las actuaciones al Juzgado de Oberá. El juez Gallandat también consideró que no le correspondía investigar.



Se determinó así un conflicto de competencia, pero la Cámara de Apelaciones definió que desde la Capital del Monte se continúe con la instrucción.



En la actualidad González Rojas está detenido en la Unidad Penal VI de Posadas, a cargo del Servicio Penitenciario Provincial, mientras que los Villán se encuentran custodiados por Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú, dijeron desde la fuerza.



El último intento del extranjero por su libertad ocurrió en abril, cuando solicitó la condicional y prisión domiciliaria, aunque la Justicia le denegó ambas por el riesgo de fuga -en su indagatoria expresó que estaba arraigado en Paraguay- y/o de que intimide a testigos que puedan participar del debate.



La Cámara Federal de Apelaciones también confirmó la decisión del juez, quien había tenido en cuenta también que la instrucción cerrada y la fiscalía había solicitado la elevación a juicio.



Según se reconstruyó sobre la organización, los Villán se encontraban en sus casas en Jardín, cualquiera sea, para organizar el transporte de la carga. Así evitaban dejar rastros en el éter, por si sus teléfonos estaban intervenidos. Se trata de vecinos de Jardín con varios terrenos y autos de alta gama.



Esa fue una gran complicación de GNA, más teniendo en cuenta que las escuchas, por el entonces contexto de las restricciones aún rígidas por el avance de la pandemia, se hacían en diferido y las grabaciones de las conversaciones de teléfonos pinchados llegan dos o tres días después.



Las cargas eran almacenadas en las fincas mencionadas, Candelaria o Posadas. De allí a la gran urbe en camiones, que evitaban los peajes para no quedar registrados. Desde el corredor de la ruta 12 llegaban a la ruta 14 por las arterias provinciales 6 y 113, para luego llegar hasta Cerro Azul, pasar por Cerro Corá y finalmente arribar al gran Posadas, evitando así el que está instalado en Santa Ana.



Estadía ilegal en hoteles

Sobre González Rojas que manejaba todo desde Paraguay. En Misiones siempre se movía de forma ilegal, luego de pisar la tierra colorada a bordo de lanchas que llegaban a puertos clandestinos. En la tierra colorada se alojaba solamente en hoteles -uno muy importante en Puerto Rico era su predilecto- y se movilizaba en autos de alta gama.



Venía solamente a negociar con las cargas que luego terminaban en el mismo destino. “Sólo a Buenos Aires”, se dijo. Cuando fue detenido, tenía en su poder 8.000 de los más de 17.000 dólares secuestrados en la redada de GNA, que además logró dar con casi un millón de pesos, nueve vehículos, lanchas y muchos títulos de inmuebles en toda la provincia.



La logística para la estadía del abogado paraguayo en Misiones la hacía una mujer que es sindicada como su pareja y que hoy está detenida en el marco de la causa. Ella no sólo se encarga de las reservaciones, sino también coordinaba las operaciones y la administración del dinero.

En cifras

8.000 González Rojas fue detenido con 8.000 dólares en efectivo. En la redada los efectivos incautaron 17.000 dólares y casi un millón de pesos.

Su detención con un arma y vínculos en Paraguay

El 26 de agosto del 2017 a las 6 de la mañana González Rojas fue detenido en una camioneta junto a otras dos personas por la ruta Granero del Sur, en Itapúa, Paraguay.



Según las informaciones de la prensa del vecino país, el grupo se trasladaba a San Pedro de Paraná, donde tenían planeado matar a una persona que no fue identificada. Por eso también fue señalado como un sicario.



En su poder el grupo tenía dólares, pesos y un revólver calibre .40 con 13 cartuchos, además de siete teléfonos celulares. Entonces quedaron detenidos en la comisaría de Pirapó, a disposición del Ministerio Público.



Sin embargo, en el intercambio de informaciones de autoridades paraguayas con investigadores de GNA arrojó que ese hecho no aparece entre los antecedentes del empresario inmobiliario.



Los otros dos secuaces fueron identificados como Osvaldo Antonio Flores y Gustavo Rojas Verón.



Este último hombre, también es paraguayo, aparece en los registros de la Justicia Federal Argentina. Sería, dijeron oportunamente las fuentes, el primo hermano de González Rojas.



Lo condenaron en julio del 2016 a nueve años de cárcel por el delito de contrabando de estupefacientes agravado por estar inequívocamente destinado a ser comercializados y por la intervención en el hecho de tres o más personas.



Lo habían detenido el 9 de octubre del 2012 en Zárate, transportando tres toneladas de marihuana en un camión que salió de San Gotardo, junto a otras cuatro personas, uno de ellos misionero y otro paraguayo radicado. Entonces Rojas Verón vivía en Buenos Aires.