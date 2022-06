Arsenal mereció más pero se llevó un punto ante Talleres

domingo 19 de junio de 2022 | 6:01hs.

Arsenal empató con Talleres 1-1 en el inicio de la 4° fecha de la Liga Profesional en el estadio Julio Humberto Grondona. El gol para el local fue de Sebastián Lomónaco de penal y luego Goñi marcó en contra para la T.



El primer tiempo comenzó entretenido con ambos equipos llegando al arco rival. Arsenal, por su lado, con juego más directo, mientras que Talleres, más paciente, jugó por afuera.



Con el correr de los minutos, la T comenzó a dominar el encuentro y tuvo oportunidades para ponerse en ventaja pero no logró concretarlas. Cuando parecía que la primera parte terminaba empatada, un penal para el Viaducto cambió el encuentro. Sebastián Lomónaco lo cambió por gol y los locales se fueron al descanso arriba por la mínima.



En el complemento, un gol en contra temprano de Gonzalo Goñi le dio el empate a Talleres. Sin embargo, Arsenal reaccionó y no dejó de buscar romper la igualdad.



La T intentó convertir, pero lo hizo con menos claridad que el local. Si bien los de Sarandí no lograron marcar, lo convirtieron a Guido Herrera, arquero de la visita, en la gran figura del partido y aunque el Arse mereció más, el partido terminó igualado.



Con este resultado, Arsenal llegó a los 3 puntos y está en la posición 22. Por su parte, Talleres (4) está 15° en la tabla.