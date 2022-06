Lisandro Martínez está en la mira del Arsenal inglés

domingo 19 de junio de 2022 | 6:01hs.

Lisandro Martínez, defensor de la selección argentina, sigue despertando interés en grandes equipos de Europa, y Arsenal realizó una millonaria oferta que fue rechazada por el Ajax de Países Bajos.



El club de Londres golpeó fuerte las puertas de la entidad neerlandesa cuando apoyó sobre la mesa la increíble suma de 30 millones de euros para hacerse de los servicios del jugador argentino.



Sin embargo, la oferta fue rechazada por la entidad de Países Bajos, donde desean la continuidad del ex Defensa y Justicia.



Pese a la negativa, desde Arsenal no se darán por vencidos ya que su idea es volver a la carga con una cifra superior por el zaguero que tiene vínculo con el Ajax hasta junio de 2025 y no posee cláusula de recisión.



Por su parte, otro de los pretendientes que iría por su ficha en breve es Manchester United, ya que según informó la prensa inglesa, Erik Ten Hag flamante entrenador de los Reds Devils, quiere reencontrarse con el central a quien dirigió en Ajax.