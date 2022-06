domingo 19 de junio de 2022 | 6:00hs.

Por Diego Pins y Matías Criado De la ONG Paternando, impulsores de la campaña nacional “Paternar”, que reclama por la ampliación de la licencia por paternidad en el país

Papá no se nace, papá se hace. O dicho de otro modo, podemos pensar que uno reafirma su paternidad todos los días. Ser PADRE no es un mero hecho biológico o de propiedad, sino una decisión que, inevitablemente cambiará la vida de quien la toma. Va a implicar atravesar un proceso interno que puede ser agotador, intenso, pero también gratificante. En motivo de este día del padre, nos gustaría poner el foco en los cambios que estamos empezando a ver en los hombres y en la sociedad.



En el último año se puso en agenda y se avanzó mucho en relación a la ampliación de los días de licencia por paternidad. Tanto desde el Estado como de las empresas, se está trabajando para que esta situación se modifique y abarque no solo el período de posparto, sino todos los momentos de cuidado, cuando un hijo se enferma o una hija necesita de nosotros. Como sociedad, se está comenzando a ubicar a los hombres en la esfera del cuidado, que históricamente ha sido considerado como un ámbito exclusivamente femenino.



Por otra parte, cada vez son más los varones que se animan a poner la mirada y la atención en ellos mismos y en su rol de padres. Y se suman a talleres de preparto pensados exclusivamente para ellos, como así también sobre crianza respetuosa y juegos o incluso sobre las relaciones de pareja.



También podemos mencionar que hay en actividad varios grupos de papás, que semana a semana se dedican a compartir y replantearse de qué manera los atraviesa este cambio. Y no son “bichos raros”, sino padres que buscan juntarse a hablar con otros porque comprendieron que la paternidad es “imposible” llevarla adelante de manera solitaria. De este modo aprenden a cuidar a sus hijos entre pares, escuchando sus propias necesidades, emociones y experiencias. Reconociendo y aceptando los desafíos que una paternidad presente implica.



Este año celebramos el poder haber dado juntos todos estos pasos, que no sólo nos hacen bien a nosotros, sino que a esas personas que son lo más importante que tenemos y que componen nuestras familias. Sabemos que crecer en un ambiente de respeto y compromiso genera una revolución en la sociedad y les permite a nuestros hijos vivenciar muchísimos beneficios desde psicológicos, sociales, y les da la oportunidad de vivir una vida más sana.



Nuestro deseo es que sigamos construyendo día a día, con cada desafío, y en pos de relaciones más amorosas, respetuosas y empáticas.