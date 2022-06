Primereó y sacó ventaja

domingo 19 de junio de 2022 | 6:05hs.

Guaraní sacó ventaja en la ida de la final del torneo Apertura de la Liga Posadeña, gracias al 1-0 que logró ayer en Villa Cabello frente a La Picada.



Gastón Caruso estuvo atento sobre el final del primer tiempo, recuperó una pelota en el borde del área y en el mano a mano ante el arquero no falló. La Franja será local en la revancha, en la que buscará un nuevo título local.



El visitante intentó ser el protagonista durante los primeros minutos, con mayor tenencia de la pelota y con sus dos líneas de cuatro adelantadas. Pero La Picada esperó bien parado y sacó todo del fondo.



El trámite se hizo entonces bastante aburrido y trabado. Además el campo de juego no ayudó a que los equipos pudiesen poner la pelota contra el piso y las jugadas de escaso peligro llegaron a través de pelotazos.



Sobre el final de la primera mitad, Guaraní apretó el acelerador y tuvo una clara. Cristian Barinaga la peinó y Ezequiel Monzón Cabral quedó mano a mano con el arquero, pero su remate se fue apenas al costado. Fue un aviso de lo que iba a suceder minutos después.



A los 36’, Gastón Caruso la peleó en el borde del área y no perdonó en el mano a mano frente Franco Roa para poner arriba a la Franja 1-0.



El cierre del primer tiempo fue todo de Guaraní, que se sintió confiado tras el tanto y quiso aumentar la ventaja. Buscó con las escaladas de Braian Domínguez por derecha y de Manuel Roa por izquierda.



Pero a la Franja le faltó un tiempo más en el final de las jugadas para buscar la mejor opción y La Picada pasó el momento más complicado del encuentro.



En el inicio del complemento, la visita buscó pegar rápido y dejar nocaut al Tren del Oeste. Nuevamente monopolizó la redonda, pero también volvió a cometer errores en los últimos metros, que lo privaron de aumentar la ventaja.



Del otro lado poco y nada. Al igual que en la serie ante Mitre por las semifinales, La Picada apostó por el error rival y esperó una contra que nunca llegó.



A falta de buen juego aparecieron los roces y las patadas. En ese golpe por golpe el local se sintió más cómodo, aunque ninguno sacó rédito y el encuentro entró en un pozo.



Recién sobre los últimos minutos la Franja se acercó al arco de Roa, aunque más por resto físico que por juego.



De todas maneras, Guaraní sacó un buen resultado de cara a la revancha que se disputará en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira de Villa Sarita y La Picada tendrá la obligación de ir a ganar para tener chances de pelear por el cetro del fútbol posadeño.

La final en Villa Cabello contó con un gran marco de público local y visitante. Foto: Dennis Prieto