En bicicleta por paisajes argentinos

Quienes aman explorar caminos rurales en bicicleta para descubrir viejos castillos, antiguas estaciones de trenes y paisajes naturales saben que la bicicleta es una gran compañera de aventuras. Análogamente al trekking, ejercitar el cuerpo y distender la mente en apasionantes circuitos mountain bike constituye una de las alternativas más optadas por los turistas activos en el segmento ondulado del territorio argentino.



Es que, en un paisaje misceláneo y maravilloso, la bicicleta de montaña permite el contacto directo con la naturaleza y el descubrimiento de rincones poco accesibles, mediante la exploración de terrenos escarpados.



Puna argentina

Se trata de una verdadera aventura de altura, la cual parte desde San Antonio de los Cobres a 3.775 msnm, recorriendo entre volcanes, salares y manantiales hasta Fiambalá. Una travesía de más de 660 km que sorprende.



Esta ruta no es nada fácil, requiere experiencia, el equipo adecuado, una buena planeación y un periodo de aclimatación a la altura. La bicicleta tiene que ser preferentemente de montaña con rodado ancho dadas las condiciones del terreno.mEsta ruta es de nivel avanzado, ya que recorre caminos sobre los 4.000 msnm, en lugares remotos y con acceso limitado a puntos de abastecimiento. Recorre las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja y la mejor fecha para realizarla es octubre, noviembre y diciembre.



Ruta de los 7 Lagos

Todo un clásico, es el viaje perfecto para iniciarse en el cicloturismo. No es largo (108 km en total), está preparado para recibir a ciclistas (hay proveedurías, hosterías, campings organizados y en temporada también libres) y ahora está totalmente asfaltado. Además, un “pequeño” detalle: es una de las rutas más lindas del país. Se puede hacer partiendo de Villa La Angostura o de San Martín de los Andes, aunque suele recomendarse de sur a norte, porque hay menos subidas. El caso es que atraviesa los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín y permite conocer de cerca los lagos Espejo, Correntoso, Villarino, Falkner, Hermoso, Machónico y Lacar. Además de recorrer un tramo de la célebre Ruta Nacional 40.



Termas del Sosneado

No es raro pensar en los Andes e imaginarse sus montañas, valles y ríos. Sin embargo, en esta ruta se descubrirá una maravilla bastante peculiar. En plena cordillera se encuentran las ruinas de lo que en alguna época fue el lujoso Hotel Termas del Sosneado.



Esta aventura de dos días parte del pequeño pueblo del Sosneado en San Rafael, Mendoza y lleva a recorrer hermosos valles, la laguna del Sosneado y pastizales de ensueño. Además, a lo largo de esta ruta y con un poco de suerte se podrá convivir con los puesteros, gente de campo que conoce mejor que nadie estas tierras. Esta es una ruta nivel intermedio, aunque no tiene mucho desnivel se deberá ser autosuficiente durante la travesía. Diciembre, enero y febrero son los mejores meses para esta ruta.



San Luis

Las sierras puntanas y cordobesas sin dudas invitan a disfrutarlas en bici. En San Luis, una de las provincias más ciclistas de la Argentina, un recorrido posible, de 210 km, comienza y finaliza en Potrero de los Funes: por la ruta 9 hacia el norte hasta San Francisco del Monte de Oro (pasando por Trapiche y La Carolina), para luego tomar una ruta secundaria al noroeste hasta la ruta 3 y allí hacia el sur por la ladera opuesta de la sierra, para pasar por Hipólito Yrigoyen, Villa de la Quebrada y Suyuque Viejo y, un poco más al sur, cortar por el Camino al Mirador, que al otro lado de la sierra desciende hasta Los Pinos, pegadito a Potrero de los Funes.



Misiones

Una provincia fantástica para pedalear. Si se puede evitar el verano, por las temperaturas, un excelente recorrido parte de apóstoles, en el centro de la provincia, y llega hasta Puerto Iguazú yendo por la ruta nacional 14 hasta Bernardo de Irigoyen, en el límite con Brasil, y luego la 101 hacia el Noreste.



Esta ruta permite disfrutar de algunos de los mejores paisajes de la provincia de la tierra colorada evitando la ruta 12, que suele tener mucho tránsito que va y viene de Puerto Iguazú.



La ruta 14 tiene tránsito pero buenas banquinas, y la 101 hasta Caburéí tiene poco tránsito. Yerbatales, selva, caminos colorados y sinuosos, sierras, ríos y cascadas garantizan un gran recorrido.



Sierras de Córdoba

Este recorrido es bastante complicado y también requiere de un buen nivel de entrenamiento y estar bien equipado para hacerlo, ya que tiene caminos de asfalto, tierra y senderos de montaña. Para cruzar las sierras de los Comechingones, desde Merlo (San Luis) habrá una dura trepada hasta llegar a los 2250 donde se encuentra Pueblo Escondido. Al día siguiente se continúa pedaleando hacia el Embalse Río Tercero. Luego aparecen los descensos del Champaqui. Y, por último, La Cumbrecita, bajando hasta Villa General Belgrano por la ruta vieja.



Quebrada de Humahuaca

No todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar a pedal de un sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Los cerros, los pueblos, el río, la gastronomía, todo es espectacular. Lo único con lo que hay que cuidarse es con la altura. Son 170 km entre Volcán, en el sur, y Abra Pampa en el norte.



Pero la opción más sencilla es hacerlo al revés: de norte a sur, porque es en bajada, con lo que vas a pedalear poco (aunque conviene estar al menos un par de días en la altura antes de partir). Una parada obligatoria es Humahuaca, se puede aprovechar un desvío y hacer el espectacular camino a Iruya, 73 km con cuestas importantes, Huacalera, Uquía (imperdibles los cuadros de los Ángeles Arcabuceros en su iglesia), Tilcara, Maimará, Purmamarca (al pie del Cerro de los Siete Colores), Tumbaya y Volcán. Por el camino, desvíos varios para ver, escuchar y saborear todo.



Río Mayo

En esta región es posible encontrar al menos seis importantes circuitos para realizar ciclismo de montaña, con una geografía de meseta, grandes pendientes y terrenos que varían rápidamente de un suelo sólido a gravilla y arena. Esto, sumado al viento, la convierte en una zona rigurosa y desafiante.



Río Mayo se encuentra atravesada por la ruta nacional nº 40 y ubicada a muy poca distancia de la frontera con Chile, por lo que es un paso obligado para personas y grupos de ciclistas que la toman como un punto de descanso y distracción durante sus recorridos. Año tras año, y ya con gusto a clásico provincial, se festeja en Río Mayo una de las fechas del Torneo Regional de Mountain Bike del Chubut.



Más para recorrer

Buenos Aires: Sierras de Tandil y Sierra de la Ventana.



Córdoba: Valle del Río Pinto, Dique El Cajón, Los Gigantes, Parque Nacional Quebrada del Condorito, y toda la región serrana.



La Rioja: Camino de Santiago, itinerario a lo largo del río Ebro, Laguna Brava, cerro Famatina, el Peñón, Ciudad Perdida y el Chiflón, Talampaya, la Mejicana, Sierras de Velazco.



Mendoza: Parque Provincial Aconcagua, Los Reyunos, Cañón del Atuel, El Sosneado, La Payunia, Rutas Sanmartinianas, Caminos de Altamira y toda la zona cordillerana



San Juan: Quebrada del Zonda, Valle de Calingasta, Valle de la Luna, Cerro El Alcazar, Las Tumanas y toda la zona cordillerana.



San Luis: Sierra de los Comechingones, Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Valle del Conlara, Salinas del Bebedero, y toda la región serrana.



Entre Ríos: circuitos accidentados y sinuosos en La Paz, Piedras Blancas, El Palmar, Colón, Villa Urquiza, Diamante, Concordia, Nogoyá.



Catamarca: circuito El Jumeal, cruce de Concepción a Pomán, circuito de la Gruta, Los Arrayanes, cerros del Ambato, Saujil, El Rodeo, camino al Crestón, Valle de los Ángeles.