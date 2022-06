Alquileres, cuidados paliativos y tarjetas de crédito estarán en la agenda del Congreso

domingo 19 de junio de 2022 | 6:02hs.

Los tres proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, que en este momento es un gran dolor de cabeza para los inquilinos que no pueden hacer frente a los aumentos anuales empujados por la suba de la inflación, serán analizados el miércoles próximo en la Cámara de Diputados.



Allí podría repetirse la modalidad de alianzas interbloques que la oposición ya probó hace dos semanas para dictaminar el proyecto de boleta única de papel. La estrategia es la unión de distintos bloques opositores para conseguir la cantidad de legisladores necesarios para aprobar la iniciativa aunque no cuente con el respaldo del oficialismo.



Hay tres proyectos para modificar la actual situación de descontrol que rige en el mercado de alquileres, con precios que se elevaron por las nubes y escasa oferta de propiedades.



El primero es el proyecto del oficialista Frente de Todos que mantiene los lineamientos de la ley actual con contratos con plazos de tres años, una actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios. Pero le suma un incentivo fiscal a los propietarios para impulsar la actividad. También establece un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas a alquileres.



En tanto que desde la vereda de Juntos por el Cambio se propone un proyecto de ley que busca reducir el plazo de los contratos de tres a dos años y un esquema de actualización semestral para ajustar los montos de los alquileres que puede ser pactado de común acuerdo entre las partes.



El tercer proyecto es el del diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, pero como este legislador no es parte de esas comisiones la iniciativa es llevada adelante por la legisladora de Identidad Bonaerense Graciela Camaño y solicita dejar en manos de las partes la decisión sobre el precio de los ajustes de alquileres y el método de garantía elegido.



El miércoles próximo la oposición tratará de lograr un acuerdo que contemple una fusión de los dos proyectos nacidos en bloques opositores. Así se lograría una iniciativa que contemplaría contratos de 2 años, precios libres y aumentos semestrales en lugar de anuales.



Luego, con la misma estrategia de unión entre opositores, se buscarán los números necesarios para darle media sanción al proyecto de alquileres. Algo idéntico a lo que sucedió con el proyecto de boleta única de papel. El problema para la oposición es el Senado de la Nación, en el que el oficialismo tiene mayoría.



Cuidados paliativos

El próximo martes la comisión de Presupuesto y Hacienda analizará el proyecto de ley que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en el ámbito público, privado y de la seguridad social, así como el acompañamiento a sus familias, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.



La reunión está prevista para la tarde del próximo martes y se espera que haya un dictamen favorable para que la iniciativa quede en condiciones de ser tratada en el recinto. Establece una especie de protocolos para ayudar a personas que padecen enfermedades limitantes y busca que los prestadores de salud cumplan con esta exigencia que, a pesar de figurar en el programa médico obligatorio, muchas veces no se ejercita como corresponde.



El proyecto de ley define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida”.



La iniciativa busca desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que padecen enfermedades amenazantes para la vida.



También se propone promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa. Y propone la formación de profesionales capacitados para asistir y acompañar a personas enfermas que requieran este tipo de asistencias.



El proyecto de ley dispone que las obras sociales y todos aquellos agentes que ofrezcan servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura en cuidados paliativos a las personas que lo necesiten.



Atención a clientes de tarjetas

Un proyecto de ley que busca ampliar el horario de atención telefónica al cliente de tarjetas de crédito e incluir la obligatoriedad de la asistencia de “una persona humana” en un plazo de cinco minutos desde que un cliente llama por teléfono, será debatido la semana próxima en el Senado.



Allí comenzará el debate sobre un proyecto presentado por la senadora Lucila Crexell del Movimiento Popular Neuquino.



Si esta iniciativa llega a ser ley se establecerá que los bancos o entidades que ofrezcan servicios de tarjeta de crédito deben contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana.



“Se requiere la asistencia de una persona humana dado que un sistema automático no siempre puede resolver de manera inmediata la problemática que se plantea vinculada con la operación a realizar”, se explica en el texto del proyecto.