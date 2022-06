Agenda cotidiana

domingo 19 de junio de 2022 | 6:00hs.

Música



La Bionda. Hoy desde las 22 en La Bionda, avenida Mitre 2470, se realizará la segunda fecha del festival de música y solidaridad Un abrigo para un amigo. Actuarán: La Espiral, El Nudo, Álvaro Martín y, Marcos Albertengo. La entrada consiste en donar una ropa de abrigo, calzados y frazadas en buenas condiciones, que serán entregados a quienes más los necesiten. Se trata de la octava edición de esta campaña solidaria. Además, las donaciones se seguirán recibiendo todos los días desde las 20 en el local.



Tributo. La banda Atómicos, que recorre el país haciendo su tributo a Divididos, estará el domingo a las 22 en el auditorio del Montoya. Como banda invitada estarán los locales Mostro.



NTVG. La banda uruguaya No te va gustar presenta Luz en Posadas, el 7 de julio a las 21 en Umma (Maipú 2260). Un show muy esperado por los fanáticos del grupo.



Bocha Sheridan. El músico y compositor correntino Santiago Bocha Sheridan llega a Posadas el 9 y 10 de julio, para celebrar el Día de la Independencia a puro chamamé. El 9 de julio a las 20.30 se presentará en la quinta La Juliana y, al día siguiente a partir del mediodía, cantará en el patio folclórico El Escondido. Capacidad limitada. Reservas al WhatsApp 11-25414646.





Muestras



Fotografía. El Parque del Conocimiento presenta la muestra del fotógrafo y realizador audiovisual Mauricio Holc. Son dos colecciones que retratan la pluralidad de Misiones, sus raíces e historia compartida. Visitas de martes a viernes de 8 a 18 y sábados de 15 a 19.



Museo Areco. Hasta el 29 de junio se puede visitar la muestra pictórica Así veo lo que me conmueve de la artista plástica Yuya López, en el Museo Municipal de Bellas Artes ‘Lucas Braulio Areco’, ubicado en el Paseo Bosetti de Posadas.



Semillas. El sábado 25 de 9 a 20 en el cuarto tramo de la Costanera, la artista Sandra Gularte expondrá la instalación Contornos. No es calor. Es desmonte. Una muestra con semillas de cerámica semejantes a las silvestres, nativas y criollas. Durante la instalación se podrá escuchar el poema Soy semilla silvestre, de Ser Monte. Además, a lo largo de la jornada habrá charlas y distintas acciones de concientización sobre el cuidado del medio ambiente.



Eldorado. El Club Argentino-Danés ‘La Esperanza’ celebra 100 años de su fundación en la ciudad de Eldorado. Y en este marco se inauguró una muestra homenaje a los pioneros, en simultáneo en el Museo Cooperativo del km 9 y, en el Museo del Fundador del km 1. Hasta el 15 de julio se exponen objetos, fotografías, bibliografía y más.





Teatro



Espacio Reciclado. Hoy a las 21, el grupo teatral En Busca estrena Naranja y verde, en Espacio Reciclado, Pasaje Misiones 3040. Obra escrita y dirigida por Carolina Gularte y, protagonizada por Lorena Larrondo y Karin Scholler. Entradas generales $600; promoción de dos por $1000. Estudiantes y jubilados abonan $500. Reservas al 376 4-226188. Es una propuesta onírica, donde dos mujeres se vinculan desde sus subjetividades. “El derecho al juego, al ocio, al placer, es un acto revolucionario”, expresa la sinopsis de la obra.



Federal. El programa “Produce en el país” del Teatro Nacional Cervantes(TNC) abre su convocatoria para proyectos teatrales que se pondrán en escena en la temporada 2023. La iniciativa apunta a democratizar y federalizar la producción del TNC, promoviendo el desarrollo de artistas fuera de su sede central, en sinergia con distintos organismos e instituciones provinciales y municipales. Para más info la web del Teatro Cervantes o escribir al mail cervantesenelpais@gmail.com.





Eventos



Perchero. Con el frío apremiante, la Academia de Bartender Gustavo Irala habilitó un perchero solidario para reunir prendas de abrigo en desuso. Acercá la tuya o frazadas y todo lo que pueda ayudar a Ambrosetti 2230. Más info 376 4-852744



Convocatoria. La Fundación Bunge y Born lanzó el Concurso Aguas Claras, que busca ideas creativas para mejorar la gestión hídrica, y que contribuyan a prevenir y mitigar problemas ambientales elevando la calidad de vida de los habitantes en Argentina.El concurso ofrece premios de hasta $3.000.000 y la posibilidad de acceder a talleres y encuentros con especialistas. El cierre de las inscripciones será el 4 de julio y las bases, condiciones, y el formulario para participar, está en fundacionbyb.org/concurso-aguas-claras.



Ballet. El Ballet Clásico del Parque del Conocimiento presenta Don Quijote, hoy a las 18 en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. Entrada libre y gratuita, ingreso por orden de llegada.



Mandúa Andrés. La Fundación Prosperitá organiza ‘Manduá Andrés, La Historia la Escribís Vos’; el sábado 25 de junio desde las 15 en la Plazoleta del Papa de la Costanera. Un festival con distintos artistas: DJ Candela y Delfina García Real; también Matías Sosa y su banda, y el grupo de rock local Iris. Además, el historiador Pablo Camogli hablará sobre Andrés Guacurarí. Entrada abierta y gratuita.