“Nuestra fe se hace viva cuando vivimos la caridad y el amor”

sábado 18 de junio de 2022 | 19:26hs.

La Iglesia Católica celebra hoy el Corpus Christi, la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y en la capital provincial, la festividad se desarrolló con una misa central, en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, presidida por monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la Diócesis de Posadas.

Y, al término de la misa se cumplió la tradicional procesión a pie hasta la Iglesia Catedral donde se impartió la solemne bendición.

La misa tuvo lugar a las 16 en el anfiteatro, y ante las gradas del anfiteatro colmadas, el Obispo Martínez resaltó el hecho de poder volver a celebrar a Jesús Eucaristía “con el fervor del encuentro comunitario y la tradicional procesión”, luego de las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus.

Tras la lectura del texto del Evangelio de San Lucas sobre la multiplicación de los panes, el Obispo, en su homilía dijo a los presentes: “queríamos que nuestra celebración del Corpus sea bien significativa, hemos querido retomar la memoria histórica en nuestra provincia de las distintas celebraciones que ya se hacían siglos atrás y se celebraba tan festivamente como hoy lo hacemos en la ciudad cuya primera fundación la hizo nuestro querido mártir San Roque González (...) Es lindo recordar esa memoria histórica que no solo es una memoria del pasado, es una realidad del presente, una memoria viva”.

Y continuó: “Es un acontecimiento tan importante para los cristianos, de celebrar el Corpus, porque Jesucristo instituyó la Eucaristía, en un momento fundamental de la historia de la salvación… Dios se encarnó en María, en medio nuestro, vino en la sencillez del pesebre. Jesucristo es la palabra, nos amó hasta el extremo, y lo que estamos celebrando es ese amor extremo que es la caridad, porque Él dio su propia vida”. A su vez, prosiguió, “ese es el sentido y el significado eucarístico, entender que no se puede ser cristiano si no se ama, no se puede ser cristiano si la caridad no es un componente esencial de nuestra fe. Nuestra fe se hace viva cuando vivimos la caridad y el amor, por eso la eucaristía es el pan que alimenta, el pan que se comparte”.

“Responsabilidad del cristiano”

Asimismo, el Obispo enfatizó que de ese amor viene la responsabilidad de los cristianos “en la construcción de una sociedad más solidaria, más justa y fraterna”.

“Por eso -sostuvo- queremos tener presentes en esta eucaristía de Corpus a los niños por nacer, a los pobres y sufrientes, a los que padecen el flagelo de las drogas, a todos los que experimentan formas de violencia y de marginación. Queremos poner en el corazón de Jesús también a los niños desnutridos, a los adolescentes y jóvenes con adicciones que son víctimas siempre de estructuras corruptas”.