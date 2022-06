Misiones avanza en la industrialización de varios productos tradicionales

sábado 18 de junio de 2022 | 2:00hs.

Misiones está abocada a un fuerte proceso de industrialización en productos característicos de la provincia, que en muchos casos siempre se hizo de manera muy artesanal y con ventas acotadas.



Ahora, desde el Ministerio de Industria de la provincia se trabaja en darle un fuerte impulso y valor agregado con un nuevo esquema de comercialización a productos como azúcar, yerba, muebles de madera, con la intención de recuperar la industria de la esencia y en todos los casos, intentar darle un sello propio a los diversos productos, incluidos la cerveza. Es decir, no limitarse a la comercialización local, sino salir al mercado nacional o internacional con ventas de productos tanto por los canales tradicionales como por el comercio electrónico y con sellos de producción misionera. Sobre estos temas se explayó el ministro de Industria de la provincia, Nicolás Trevisan, en una entrevista en Meta Data, el programa de televisión político de El Territorio.





Mediante el programa Mi Primer Secadero, Misiones había lanzado la financiación de la construcción de una cámara de secado de madera. ¿Cómo se encuentra el proyecto en este momento?

Es una propuesta que busca transformar, sobre todo, la base de los aserraderos más chicos que tiene Misiones. Hoy con su nivel de producción y si no logramos transformarlos, es probable que desaparezcan en el largo plazo. Por lo cual, el desafío es que empiecen a incorporar tecnologías y procesos que les permitan mayor volumen y eficiencia para poder competir en el mercado. Para eso, el primer paso es tener un secadero propio de madera. Y para ello, hemos logrado con Nación sacar una línea de crédito muy grande, pero tenía requisitos muy altos para el nivel de carpetas que tenían estos aserraderos. Por lo tanto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad tomó la decisión -con un esfuerzo importante de la provincia- de fondear los primeros créditos, para evitar demorar el inicio de un proceso que es muy importante. La forestal es la principal industria para Misiones, con lo cual, lograr transformar los aserraderos y que produzcan en volumen cinco veces más de lo que producen hoy, con mejor valor de la producción y calidad y disminuir el costo de logística, es transformar totalmente a ese aserradero.



¿En qué etapa están algunos de esos proyectos?

Sobre los proyectos misioneros, en los próximos días tendremos listos los primeros candidatos que están siendo evaluados en este momento. Para cuando el gobernador disponga, se harán entrega de esos primeros créditos. Y a nivel nacional, tendremos que volver a sentarnos con el nuevo ministro de Producción -en referencia a Daniel Scioli, recientemente asumido en esa función- para reflotar los programas que teníamos previstos con Nación.



Debido a la gran cantidad de carpinterías existentes en Misiones, ¿hay algún proceso de industrialización previsto?

Trevisan acordó con Mercado Libre para vender muebles de madera.

El sector de los carpinteros es muy numeroso. Misiones por su estructura productiva tiene una historia vinculada con la carpintería. Tenemos algunas carpinterías que han logrado dar un salto industrial y trabajar en serie. Pero también tenemos carpinterías chicas que producen de manera artesanal muebles a medida. Lo que pretendemos es -sin que dejen de hacer como lo venían haciendo- empezar a hacer muebles en serie. Para eso tenemos instrumentados acuerdos con un grupo de diseñadores de Misiones que están haciendo productos con identidad misionera, basado en la posibilidad de acceder a materia prima que no se consigue en cualquier lugar. Lo que se apunta es lograr que esas carpinterías hagan muebles con mucho diseño y comercializados a través de internet. Para tal fin hicimos convenio con Mercado Libre, que nos pasó mucha información para tener una idea de qué nos conviene fabricar. De esta manera, la idea es transformar de a poco y que se transformen en fábricas que empiecen a contratar a más gente y con más volumen.



¿Qué producción tiene mayor demanda en este momento?

Llamativamente lo que arrojó el estudio de Mercado Libre es que la primera necesidad que la gente satisface es el guardado y no tanto la decoración. Para ello, estamos trabajando con un grupo de diseñadores industriales de la zona Oberá y un especialista en packaging (sistema de embalaje primario para la venta) contemplando la estrategia del comercio electrónico, tanto para la venta en el país como en la región. También se analiza desarrollar una marca propia que permita generar una industria misionera con diseño propio, calidad y nivel de materia prima.



¿Comparte que Misiones históricamente no supo aprovechar toda la materia prima que tiene a disposición?

La materia prima que tiene Misiones es única. No solamente implantados, como pinos o eucaliptus, también madera nativa con valor que los misioneros no estamos aprovechando. Creo que debemos empezar a visualizar de trabajar sobre herramientas, como lo trabajó en su momento Mendoza, con la ley de envasado en origen. Esquemas similares son los que debemos empezar a buscar en Misiones para fomentar que el desarrollo y la agregación de valor, se den acá.



¿A qué otro producto se apunta darle mayor industrialización en Misiones?

En el caso de los esencieros en la zona de El Soberbio, es un sector que tuvo un auge económico importante en un momento y creo que no logró transformar en general a los productores. Si bien generó riquezas en algún momento, no permitió que los productores logren transformar un proceso de industrialización a la citronela, por ejemplo. Se siguen usando alambiques viejos y quedó el sector en un proceso muy artesanal, con poca implementación de tecnología. Por eso, el objetivo de la provincia es aportar soluciones tecnológicas e infraestructuras que permitan la industrialización de las esencias, no sólo de las citronelas, y tengan un nivel de calidad para permitir vender a multinacionales y exportar.



¿Qué rol cumple Industria en el proyecto de contar con un molino provincial, ubicado en Andresito y anunciado por el gobernador en el discurso del 1 de mayo?

Si bien Misiones tiene una historia produciendo yerba, creemos que el talón de Aquiles de la producción misionera no está tanto en la producción sino en la comercialización. Si bien tenemos una cantidad de molinos y de secaderos importantes, creo que tenemos que trabajar y profundizar más en la marca, entender qué busca el consumidor, agregar valor, salir de la yerba mate tradicional y empezar a agregarle otros sabores y segmentaciones diferentes por zonas y regiones. Es decir, agregar valor y salirse del producto commodities que es parte de la canasta familiar, donde tenemos permanentes peleas con relación al precio. Me parece que el aporte que podemos hacer desde el Ministerio de Industria es más sobre la cuestión comercial que productiva, pero también ayudamos en cuestiones técnicas específicas que tienn que ver con la cuestión industrial.



¿Además del agregado de valor, servirá el molino para regular precios también?

Regular precio no tanto. Creo que la regulación de precios no favorece el desarrollo y la aspiración empresarial de generar mejoras y eficiencias; creo que nivela para abajo. Hay que tratar de zafar de la regulación de precios, que hace más complejo el proceso comercial. La yerba mate, al integrar la canasta básica, generalmente el gobierno nacional trata de que sea el valor más bajo posible y eso a los misioneros nos perjudica. Hay que tratar de salir de ese esquema con una agregación de valor, como contar con yerba saborizada con diferentes elementos, para que tengamos segmentaciones diferentes.



Tenemos entendido que están apuntando a conseguir además una nueva marca de azúcar en la provincia. ¿Cómo viene el proyecto?

Tenemos varias cuencas y una gran cantidad de productores de azúcar en toda la provincia. Tradicionalmente le vendían al ingenio azucarero de San Javier y a otro acopiadores. Lo que vemos es que tenemos una gran oportunidad con los productores de azúcar rubio -también conocido como mascabo- y creemos que, en ese aporte, existe la posibilidad de ayudemos a fraccionar a través de diferentes cooperativas y que el azúcar rubio llegue sin intermediarios directo a las cadenas de dietéticas o de comercios electrónicos o supermercados en todo el país. Para eso, estamos trabajando en una planta fraccionadora y en el desarrollo de marca propia. Buscamos nivelar la calidad y lograr azúcar pareja, para fraccionar y poner la marca, que está en desarrollo. Entonces, creo que estaremos en condiciones de poder saltar la cadena y permitir a los productores tener mejores ingresos al llegar directo al consumidor final. Nos tiene bastante expectantes ese programa, porque creemos que será sumamente positivo.

Primer Congreso de Cerveza

El primer Congreso Misionero de Cerveza Artesanal se concretará el viernes 24, en el Centro de Convenciones de Posadas, a partir de las 9. Contará con la presencia de distintos expositores especializados en el rubro cervecero. Se darán a conocer casos de éxitos y degustaciones.



Por lo explicado por el ministro de Industria, Nicolás Trevisan, “el objetivo es juntar toda la cadena de valor de la cerveza. No solamente todos los que producen cerveza, sino también a asesores técnicos vinculados con el área, vendedores de insumos, proveedores de metalúrgica y tecnológica vinculadas con el negocio de la cerveza. Se espera la presencia de los gastronómicos que son los compradores de productores de cervezas”.



Para la jornada fueron invitados referentes de sector, tanto nacionales como de la región.



Los organizadores estiman una importante convocatoria ya que, en estos momentos, hay unos cien productores de cervezas en Misiones. “Además se genera una sinergia muy importante con el turismo. Creo que la cerveza va de la mano no solamente de la cuestión gastronómica sino también turística”. Por ello, Trevisan considera que el Congreso puede aportar mucho, “hay que empezar a pensar en una ruta de la cerveza misionera y ver de qué manera traccionamos y generamos un recurso turístico más en todo el sector gastronómico, no solo en bares y restaurantes sino también hoteles misioneros”.



La idea, por lo explicado por el funcionario, es agregarle valor e infraestructura y conocimiento, “poniendo a disposición laboratorios y técnicos para empezar a tener cerveza de mejor calidad y con una marca reconocida de cerveza misionera que nos permita posicionarnos en la región”.