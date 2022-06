Empresario de Eldorado detenido por nueva causa de contrabando de soja

sábado 18 de junio de 2022 | 3:30hs.

Nuevos allanamientos, nuevas detenciones y nuevas incautaciones en una nueva causa, aunque por una maniobra ya conocida: el contrabando de soja a Brasil. En la jornada del jueves, tres personas fueron detenidas por Gendarmería Nacional en distintos operativos en Misiones, esta vez por una investigación llevada adelante por la Justicia Federal de Corrientes.



Los procedimientos fueron ordenados por Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, titular del Juzgado Federal de Paso de Los Libres en Colonia Aurora y Eldorado, que fueron ejecutados con mucho sigilo por la fuerza federal. Además hubo procedimientos en Chaco y Santa Fe por la misma investigación, que se inició en febrero de este año.

En Eldorado se hicieron tres procedimientos.



Según pudo saber El Territorio en base a distintas fuentes intervinientes, en Eldorado se hicieron tres procedimientos y se detuvo a un conocido empresario cuya identidad es Mario Alberto C. En Aurora, en tanto, los uniformados llegaron al Paraje El Progreso, donde apresaron a dos hermanos, llamativamente identificados como Marcelo y Marcela C.



Todos fueron trasladados a la provincia vecina en horas de la madrugada de ayer. Los hombres quedaron a resguardo de GNA en Paso de los Libres, mientras que la femenina en Corrientes capital. Se espera que pronto sean trasladados ante el magistrado para completar la audiencia indagatoria.



En la Capital del Trabajo fueron tres los blancos allanados, tratándose de dos domicilios y un galpón. Además de la detención, allí se incautaron documentaciones de interés para la causa, tres celulares y elementos electrónicos -computadoras, dispositivos de almacenamientos, registros de cámaras, etc-. También se secuestró un camión con acoplado -había varios pero uno solo era el buscado- y poco más de 9 mil dólares en efectivo y pocos reales..



El implicado, dijeron en Eldorado, es conocido por tener varios emprendimientos. Antes tenía un supermercado y en la actualidad maneja una distribuidora de pollos, se detalló. Hace poco tiempo, en noviembre del año pasado, sufrió un violento intento de asalto de hombres con armas largas (ver Asalto registrado...).



En Aurora, en tanto, fueron incautadas poco más de cuatro toneladas de soja en un galpón. Los granos estaban distribuidos en bolsas de 50 kilogramos y los investigadores suponen que, debido a la cercanía con la costa y el angosto río Uruguay, por allí se iba a Brasil.



En Sáenz Peña, Chaco, los investigadores detuvieron a otro actor. No se descarta que haya más procedimiento y detenciones, según detallaron fuentes de la fuerza.



La maniobra es ya muy conocida y quedó reflejada en tres causas en distintos juzgados con muchas repercusiones. Los camiones de soja llegan desde distintas partes del país e ingresan a Misiones por las rutas 12 y 14 luego de atravesar la provincia de Corrientes. Casi siempre tienen más cargamento de lo permitido, lo que en la jerga se dice kilos o toneladas “a upa”.



Se movilizan generalmente con cartas de porte -documento obligatorio para amparar el transporte automotor de granos no destinados a la siembra y de legumbres secas- truchas o con un destino final distinto al real, que se anula una vez que la mercadería llega a la costa. La mayoría de las veces ingresan a Misiones luego de pagar un impuesto cercano al millón de pesos, pero también utilizan caminos alternativos.



Debido a que estas maniobras se acrecentaron en 2020 y 2021 generando un gran perjuicio en la recaudación del país, por disposición de la Afip desde noviembre del año pasado empezó a regir de forma obligatoria la carta de porte electrónica.



Cuatro camiones

Como se dijo, en este caso los investigadores iniciaron la pesquisa luego de la detención de cuatro camiones cargados con soja sobre la ruta nacional 14 en febrero. El control se hizo a la altura de la localidad de Gobernador Virasoro, en su intersección sobre la ruta 120, arteria que une con la nacional 12 . Los vehículos estaban siendo apoyados por dos camionetas 4x4.



“La Justicia Federal de Paso de los Libres tendría en estos actores detenidos a los presuntos responsables de la estructura de la organización como ser el financiamiento, el transporte, facilitación de nombres como presunto destino legal y a los receptores de granos en la zona fronteriza para trasladarlos de manera ilegal al vecino país”, señalaron ayer desde la fuerza.



La recolección de información, seguimientos y demás acciones investigativas estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Judiciales de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Paso de los Libres, quienes actuaron con diferentes unidades y escuadrones.



La investigación se inició como “falsificación de documento público”, pero ahora los pesquisas creen tener pruebas para imputar a los detenidos los delitos contrabando de exportación de granos agravada, cohecho y asociación ilícita.



Es sola una de las más de 100 causas que lleva adelante el Juzgado interviniente por estos hechos, dijeron las fuentes.

Asalto registrado por las cámaras

En noviembre del año pasado, el empresario ahora detenido y sus familiares fueron víctimas de cuatro delincuentes con armas largas y capuchas. La banda quiso ingresar a su casa, pero no logró su cometido.



Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.



Ocurrió la noche del 18. Entonces su pareja llegaba a la vivienda y abrió el portón eléctrico para ingresar la camioneta, momento en el cual los asaltantes salieron de un monte del otro lado de la calle y se metieron al terreno.



La conductora se encontraba sola en la camioneta y al ver que la apuntaban dio marcha atrás. Los ladrones la intimaron, mediante señas y golpes en los vidrios a que abriera las puertas del mismo.



Como respuesta empezó a tocar bocina lo cual alertó a su pareja -el ahora detenido- , quien salió y se enfrentó con uno de los delincuentes y recibió varios culatazos. Los asaltantes se fueron sin llevarse nada.

En cifras

9.000En Eldorado los efectivos de Gendarmería Nacional incautaron 9.220 dólares en efectivo, confirmaron las fuentes consultadas.