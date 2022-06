Citaron a indagatoria a Villa por la denuncia de abuso a misionera

sábado 18 de junio de 2022 | 6:03hs.

El futbolista de Boca Sebastián Villa fue citado a declaración indagatoria para el próximo viernes 24 de junio en la causa en la que se lo investiga por el presunto abuso sexual con acceso carnal a la joven misionera Tamara Doldán, ocurrido en junio de 2021 en una casa de un country de la localidad bonaerense de Canning.



El delantero colombiano e ídolo xeneize deberá presentarse a las 10.30 en la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, quien lleva adelante la investigación por el abuso sexual de la joven de 26 años.



También, la fiscal citó para el próximo martes 21, a partir de las 10.30, a declarar como testigo a Noelia Agustina Cardozo, una joven que participó junto a Villa (26), la denunciante y demás personas de una reunión la noche previa al hecho, detallaron las mismas fuentes consultadas por la agencia de noticias Télam.



El 7 de este mes, la fiscal había solicitado la detención del goleador colombiano por considerar que existe peligro de fuga debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se le imputa, de 6 a 15 años de prisión, no excarcelable.



Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore, quien consideró que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo y le sugirió a la fiscal González profundizar la investigación.



En su escrito, el juez explicó que si bien existe “una fuerte sospecha” respecto de que haya existido el hecho “con la participación del encausado en él”, hay “numerosas inconsistencias y faltantes tanto en la colecta probatoria, como en la argumentación, fundamentación y motivación de la solicitud realizada”.



Por otra parte, el magistrado también rechazó un pedido de eximición de prisión realizado por el abogado Martín Apolo, defensor de Villa, ya que el delito que se le imputa tiene un pena de cumplimiento efectivo e “impide la eventual aplicación de una condena en suspenso”, lo que habilita a la fiscal González a que, en caso de obtener nuevos elementos, pueda pedir una nueva detención del futbolista.



A partir de ese fallo, la fiscal González ahondó en la pesquisa y dispuso peritajes y demás diligencias, entre ellas la ahora citación a indagatoria de Villa, quien aún no declaró en la causa.



Capturas de pantalla

Fuentes con acceso al expediente dijeron que, entre otras diligencias, se ordenó un peritaje sobre las capturas de pantalla aportadas a la causa por la joven denunciante y sobre conversaciones que mantuvo con Villa tras el hecho.



Entre ellas, hay un chat privado en Instagram del 27 de junio del año pasado a las 19.10, que se inicia cuando la joven le dijo “mirá lo que me hiciste anoche Sebastián”, y envía dos fotos de lesiones en su cuerpo.



“¿Eso es en la nalga?”, le pregunta Villa tras ver las fotos, a lo que la joven responde: “Me duele todo el cuerpo, sabés”.



“Veámonos y hablamos. Los dos. Yo no me acuerdo de eso”, le propuso Villa y remató con la frase “estoy sorprendido” y luego un emoji de una carita de sorpresa.



Ante la propuesta, la denunciante le respondió: “Te tengo miedo, no quiero”.



También en lo que va de la instrucción del expediente, se incorporaron las pericias psiquiátricas realizadas a la joven, que indican que padece síntomas de haber sufrido un delito sexual, y la practicada a Villa, que concluye que no presenta trastornos mentales y comprende la criminalidad de sus actos.



Ayer, el abogado de la denunciante, Roberto Castillo, dijo que a su criterio “la fiscal tiene la firme convicción de que el hecho está probado” y que seguramente tras tras indagar a Villa la semana próxima y completar algunas diligencias periciales, “volverá a pedir la prisión preventiva” del futbolista.



“Ahora viene la indagatoria de Villa y luego la fiscal tiene 15 días, más otros 15 de prórroga, para resolver su situación procesal. Entiendo yo, que luego la fiscal ahí sí va a solicitar la prisión preventiva”, agregó.



La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.



Doldán contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country Venado II de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.



Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.



Tanto fuentes judiciales como los abogados de la querella y de la defensa confirmaron que las audiencias se desarrollarán ante el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, y el futbolista llegará acusado del delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra su ex pareja Daniela Cortés, también colombiana.