Cáncer de próstata: insisten en controles para detección precoz

sábado 18 de junio de 2022 | 6:04hs.

En Argentina se detectan por año más de 11 mil nuevos casos de cáncer de próstata, que representan el 20% de los tumores malignos que afectan a los varones. Así lo dio a conocer el Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El 11 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del cáncer de próstata, poniendo el foco en la importancia de que los hombres tomen conciencia respecto de los chequeos de rutina para la detección temprana de la enfermedad, desde los 40 años para quienes tengan antecedentes familiares y a partir de los 50 para todos en general.



“Como toda enfermedad, es el descuido que hay en la alimentación, en la falta de ejercicio y principalmente en los antecedentes familiares. Hay que tener en cuenta que hay enfermedades que son hereditarias, por lo tanto los controles tienen que ser a temprana edad”, señaló, en diálogo con El Territorio, Gustavo Gómez Muñoz, jefe del servicio de urología del Hospital Madariaga de Posadas.



Respecto a la cuestión alimentaria y de hábitos, recomendó una mayor ingesta de frutas, verduras y no abusar de carnes rojas ni grasas, así como tampoco del cigarrillo y el alcohol, que son los principales enemigos de la próstata.



Hay algunos síntomas que pueden dar indicios de que algo anda mal (ver Las señales de alarma), aunque en muchas ocasiones los varones suelen atribuir estas dificultades en el sistema urinario o en el desempeño sexual a cuestiones propias de la edad y no les dan importancia.



Problemas para orinar, dolores en espalda, cadera o pelvis, sangre en el semen, entre otros, se encuentran entre las señales de que algo anda mal. Aunque no sea un tumor en la próstata, puede ser cualquier otra patología.



“La Organización Mundial de la Salud determinó al 11 de junio el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Próstata, para que los profesionales de la salud concienticemos a la población sobre eso, porque el hombre es reacio a hacerse los controles, no es como la mujer, que está más determinada anualmente. Al hombre lo tienen que llevar cuando siente algún síntoma y ya puede ser tarde porque no se hizo temprano la consulta ni el diagnóstico. Cuando todo eso se hace a tiempo, la enfermedad es curable”, reconoció el profesional.



Y en esa misma línea, agregó: “Hace unos años se enfatiza que el hombre recapacite y vea que puede tener una enfermedad que sólo la padece él, hasta entonces no va a tomar las riendas ni va a consultar a la edad que corresponde”.



Los pasos a seguir

Como se dijo anteriormente, el antecedente familiar de cáncer de próstata es uno de los principales factores de que se desarrolle la enfermedad, por lo que a los 40 años ya se aconsejan estudios de control. Si no, ya a partir de los 50 años.



En cualquiera de los dos casos, la consulta empieza en el consultorio del médico clínico, quien será el encargado, en base a resultados de los exámenes, de sugerir la participación de un urólogo.



“La consulta con el urólogo es un examen físico, una ecografía del área y estudios de sangre entre los cuales hay uno muy importante para la próstata que es el PSA, que es una proteína que tiene un valor normal en la sangre que se ve alterado cuando la próstata tiene alguna enfermedad, cuando aumenta es un indicativo de que esa próstata está teniendo algo”, explicó Gómez Muñoz.



Además, indicó que si hay dudas, se hace el tacto rectal, que dura apenas unos segundos y en el que se pueden determinar las características de la próstata. “Normalmente tiene que ser blanda, pero cuando hay alguna alteración se vuelve dura como una piedra. Entonces le pedimos una biopsia con la que podemos tener el diagnóstico de la enfermedad”, señaló.



Este tumor que afecta al varón tiene un alto porcentaje de curación si se detecta a tiempo, de ahí la insistencia en los controles anuales, pero aún muchos llegan a consultorio ya con síntomas desarrollados.

Las señales de alarma

Problemas al orinar

Ganas frecuentes de orinar (sobre todo de noche), dificultad para hacerlo y flujo débil, síntomas que llegan con los años y los hombres asumen -erróneamente- que son inevitables por el paso del tiempo.

Sangre en el semen

La presencia de sangre en el semen y/o el dolor al eyacular ya son un signo y un síntoma que tienen que orientar al médico en que algo está sucediendo en el sistema urinario.

Dolores

Dolor persistente en la espalda, cadera o la pelvis seguramente no sean síntomas que hagan pensar en enfermedades prostáticas, pero si se mantienen en el tiempo, hay que consultar.

Antecedentes

Si un familiar de 1º grado (padre o hermano) tuvo cáncer de próstata, se duplica el riesgo de desarrollar la enfermedad. No debe generar alarma, pero sí conciencia para no postergar la consulta.