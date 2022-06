Misiones defiende la yerba libre de contaminantes

sábado 18 de junio de 2022 | 6:04hs.

El pedido de Brasil de aumentar contaminantes en la yerba mate genera preocupación en el sector de la producción e industria en la provincia. Tal posibilidad, como informara el pasado sábado este matutino, fue planteada por la delegación de ese país en el Comité Técnico del Mercosur. Por la información difundida, plantea la posibilidad de revisar los límites actuales de contaminantes inorgánicos en yerba mate.



Por tal razón, se aprobó el último jueves, por unanimidad, un proyecto de Declaración en la Cámara de Diputados de Misiones para “la protección de la producción de la yerba mate que garantiza el abastecimiento de productos genuinos, sanos, naturales, ambientalmente sustentables y con calidad e inocuidad”.



Todo lo previo, según la iniciativa, está basado en altos estándares de calidad que protege a los consumidores y con un sector productivo que está encaminado a obtener un producto libre de contaminantes inorgánicos y de metales pesados bajo la leyenda “Salve y consuma la yerba mate misionera, elaborada íntegramente con materia prima de nuestra provincia”.



Libre de metales pesados

De esta manera la legislatura sale a expresarse a favor y en “protección de la producción de la yerba mate y el trabajo que viene realizando el sector productivo misionero para obtener un producto libre de metales pesados”, según la iniciativa impulsada por los diputados Carlos Rovira -autor de la iniciativa- y Julio Petterson -miembro informante-. Tras la aprobación por unanimidad, se remitió copia al Poder Ejecutivo provincial y al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).



La iniciativa “también tiene la intención de destacar la importancia de elaborar nuestro producto insignia con materia prima íntegramente cosechada en Misiones. Esta idea no es casual ya que existe un peligro latente de pérdida de calidad ante la elaboración de este producto con materia prima foránea procedente del Brasil y de Paraguay, más aún cuando no cumple los estándares de calidad e inocuidad de los cuales goza nuestra yerba misionera”.



Los planteos en Brasil

La iniciativa plantea “la preocupación que hay en el sector yerbatero argentino, más precisamente en Misiones por el planteo que la República Federativa de Brasil quiere realizar ante el Comité Técnico del Mercosur. En este sentido, pidió revisar los límites actuales de contaminantes inorgánicos en la yerba mate, de aprobarse la medida, iría en contraposición de las exigencias que plantean mercados como Europa, con sostenida demanda de alimentos sanos, y por lo tanto podría incidir en el consumo”, según el escrito.



Los legisladores recuerdan que la República Federativa de Brasil planteó al Subgrupo de Trabajo N° 3 del Mercosur modificar la Resolución N° 11/12. Así lo informaron desde el Inym. Esa normativa indica como límite máximo 0,40 miligramos por kilogramo para cadmio y 0,60 miligramos por kilo para plomo, y el país vecino solicita elevar a 0,90 miligramos para cadmio y entre 1 y 1,20 miligramos para plomo en yerba mate. El planteo de Brasil se enmarca en el nivel de rechazo que arrojan los análisis de inocuidad, que realizan a su producto, al momento de exportar.



En Argentina

Destacan que la yerba mate argentina cumple las normativas internacionales de inocuidad y viene posicionándose tanto en el mercado nacional como internacional como un producto natural, sano y con propiedades benéficas para la salud, con aval científico.



Añade que el Inym se opone a la modificación de la Resolución Mercosur N° 11/12. Ello al sostener que la yerba mate Argentina posee diferencias significativas en cuanto a calidad e inocuidad con la yerba mate producida por los países vecinos, “esta distinción se debe al esfuerzo realizado por todo el sector yerbatero que acordó a partir del Plan Estratégico ser proveedores confiables de yerba mate, garantizando el abastecimiento de productos sanos, naturales, genuinos y de calidad para diferentes usos”. Añade el desarrollo, junto con Agricultura de la Nación los sello de Indicación geográfica (IG) y Denominación de Origen (DO). Además, el Inym posee un área de calidad que junto a las autoridades nacionales alimentaria velan por la calidad, inocuidad y seguridad de la yerba mate”.



Otros factores

Se resalta el esfuerzo a favor de la conservación de la biodiversidad y gestión del medioambiente y formular propuestas de acción que contemplen entre otros: investigación, diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de proyectos sobre temas ambientales y de desarrollo sustentable. “En este sentido la Provincia como es costumbre a través de la Cámara de Representantes sanciona leyes de vanguardia con respecto a la producción y a la materia ambiental”. Se citan leyes de Fomento a la Producción Agroecológica y de Agricultura Familiar, además, la sanción de la Ley XVI – N° 124 que prohíbe el uso del glifosato, sus componentes y afines, en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; reservas naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que proveen para consumo humano o para la producción agrícola ganadera. “Es importante mencionar - sostiene el autor de la iniciativa- el proyecto de ley que promueve la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y el uso de productos biológicos naturales, conocidos como bioinsumos, con el objeto de implementar la sostenibilidad y sustentabilidad aplicados a agroindustria en la provincia. Una alternativa para el manejo tradicional de los cultivos es el uso de bioinsumos. Estos productos de origen biológico tienen actividad pesticida, fertilizante o inductora de la defensa vegetal”.