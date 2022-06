Daniel Scioli: “Hay que salir de la política de la especulación”

sábado 18 de junio de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, cuestionó ayer las maniobras especulativas con divisas y afirmó que “hay que salir de la política de la especulación y enfocar todo a la producción y al trabajo”.



En diálogo con Radio 10, el flamante ministro señaló: “Desde el primer minuto, estoy convencido de lo que significa el impacto positivo de la agenda de desarrollo productivo a partir de la reactivación de la industria, las pymes, etcétera.”



En lo referente a la especulación financiera, Scioli sostuvo: “Vienen con una inercia, con un deporte de la especulación financiera y no tengo dudas de que es lo que viene pasando con el caso de la liquidación de divisas”.



“Muchas veces, cuando hay esta brecha en los tipos de cambio o largan esas versiones, que buscan generar especulación, zozobra y ganancias a través de movimientos financieros”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo.



“En este contexto, más que nunca fui a reunirme con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y tuvimos una reunión con Martín Guzmán; fuimos viendo y analizando lo que significa garantizar la provisión de divisas para los sectores productivos, no para la especulación”, explicó.



Consultado sobre las importaciones y el pedido de divisas, Scioli remarcó que es importante “fijar prioridades y estar atento a la fundamentación de las divisas que se solicita”.



Prioridad a sectores productivos

En lugar de los que incrementan sus ganancias con maniobras financieras, “la mayor ganancia tiene que venir del que produce e invierte”, definió Scioli durante la entrevista por Radio 10 en la que apuntó sus críticas contra las empresas que aprovechan licencias automáticas y se sobre stockean. Es decir, que ingresan al país más mercadería de la que necesitan con el pretexto de una posible devaluación.



“Hay que garantizar la producción de divisas para los sectores productivos y no para la especulación ni determinados productos que se comenzaron a producir nuevamente en la Argentina”.



En medio de la crisis global, agregó, “el mundo demanda lo que Argentina tiene”, así que hay que producir y producir” y “salir de la política de la especulación y enfocar todo a la producción y el trabajo”, definió.



Además, el flamante funcionario en las últimas horas se reunión con varios de sus pares y hasta con las autoridades del Banco Central para integrar las medidas. También se reunirá con el gobierno bonaerense “para coordinar los programas de fomento a las pymes, de parques industriales y del primer empleo joven”.



El Ministerio de la Producción “no puede funcionar de como un ente independiente de la política económica y social”, concluyó.



Del dólar al peso

Por otra parte, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, planteó que un mayor desarrollo y difusión de las Leliqs como herramienta de inversión puede ayudar a que los argentinos dejen de apoyarse en el dólar y apuesten al mercado en pesos para ahorrar. Además, aseguró que, tras días agitados, el mercado de deuda local “se va a normalizar” la próxima semana.



Pesce afirmó que la intervención del BCRA como prestamista de última instancia, “recompuso la curva” de la caída de los títulos públicos en pesos, y pronosticó que “la semana que viene se estará normalizando”.



“La caída de los títulos en pesos de la semana pasada sirvió para poner en evidencia el rol del Banco Central como prestamista de última instancia, interviniendo en el mercado y recomponiendo la curva”, indicó Pesce esta mañana en declaraciones a Radio Con Vos.



En este sentido, añadió que el Central “ayer (por el jueves) no intervino”, al tiempo que aspira que el mercado de la deuda en pesos se encuentre “normalizado la semana que viene”.



El dólar blue tuvo una semana intensa: alcanzó un nuevo techo histórico el martes, cuando se llegó a vender a $224. Así como subió, se desplomó en los días siguientes, a la par de anuncios económicos del gobierno. El jueves cerró la semana corta por el feriado a $216, ocho pesos por debajo de ese récord.