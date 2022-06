Un lobo en el camino

sábado 18 de junio de 2022 | 6:05hs.

Crucero buscará esta tarde volver a la senda triunfal cuando reciba desde las 15.30 a Sportivo Las Parejas en uno de los encuentros que darán continuidad a la 14ª fecha del torneo Federal A.



Asimilar el duro golpe del fin de semana pasado en Entre Ríos no fue tarea sencilla para el comando técnico del Colectivero. Es que la goleada 4-0 en contra fue totalmente inesperada, sobre todo por el momento deportivo de Atlético Paraná.



Se vieron muchos puntos bajos tanto en defensa como en el mediocampo, puntos que el técnico Ricardone deberá corregir si no quiere que el equipo pierda pisada en las posiciones de la zona norte (hoy marcha cuarto).



Para el duelo con Sportivo hay novedades importantes. Como punto de partida no estará el defensor Daniel Abello, quien recibió dos fechas de suspensión por la roja directa en Paraná. En esta primera línea volverá Nicolás Inostroza después de pasar con éxito la respectiva rehabilitación.



Además, Lucas Caballero tuvo una rotura fibrilar en el muslo derecho y es baja en el mediocampo; mientras que el atacante Nahuel Bentos aparece entre los concentrados.



Igualmente las grandes novedades de la semana pasaron por el arribo de tres refuerzos: Osmar Fernández (delantero) Leonel Garcete (arquero) y Fabricio Illanes (mediocampista central). Precisamente la dirigencia aguarda la habilitación de éste último para terminar de definir el once que saltará hoy al césped del Andrés Guacurarí.



El posible equipo sería el siguiente: Guillermo Bachke, Alejandro Pérez, Lautaro Brienzo, Agustín Fazzio, Inostroza; Rodrigo Cerdán, Leonardo Morales y Thobías Arévalo o Illanes, Alex Garay, Cristian Campozano y Ernesto Álvarez.



Sportivo Las Parejas llega a Misiones con un gran presente y descansado después de cumplir con la fecha libre. Será un gran desafío. El árbitro del encuentro será Gustavo Benítes (Salta).