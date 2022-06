Arsenal y Talleres abren la fecha de la Liga Profesional

sábado 18 de junio de 2022 | 6:01hs.

Arsenal, que no ganó en el torneo y necesita aumentar su promedio para el descenso, será local ante Talleres, que además compite en Copa Libertadores y en la Copa Argentina, en uno de los dos partidos a jugarse hoy por la 4ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido se jugará en el estadio Julio Grondona, en la localidad bonaerense de Sarandí, a partir de las 18 y con el arbitraje de Luis Lobo Medina.



Arsenal perdió en el debut ante Boca y luego igualó ante Banfield y San Lorenzo, este último empate fue muy meritoria ya que estaba perdiendo en el Nuevo Gasómetro por 3 a 1 y logró el 3 a 3.



El equipo que dirige Leonardo Carol Madelón se ubica 24º en la tabla de promedios y no puede sentirse aliviado ya que supera apenas a cuatro equipos, de manera que si no suma se puede complicar.



Talleres suma tres puntos tras ganar en el debut ante Sarmiento (2-0) y viene de dos derrotas seguidas frente a Independiente y Newell’s.



La novedad en el equipo cordobés es el probable debut de Julio Buffarini en su regreso al club a los 33 años y luego de 12 de haberse marchado para jugar en Atlético Tucumán, Ferro, San Lorenzo, San Pablo, Boca y dos clubes españoles: Huesca y Cartagena, ambos de la segunda división.