Alberto valoró “la defensa de lo nuestro” que hizo Güemes

sábado 18 de junio de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández resaltó ayer “la defensa de lo nuestro aún en condiciones adversas” que hizo el general salteño Martín Miguel de Güemes en las guerras gauchas de la lucha por la independencia y pidió reivindicar “la hazaña de quien se puso al servicio de la patria”.



“El General Martín Miguel de Güemes nos enseñó, en su lucha por la independencia, a defender lo nuestro aún en condiciones adversas. Reivindiquemos la hazaña de quien se puso al servicio de la patria”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe de Estado, al cumplirse el 201° aniversario del fallecimiento del militar salteño.



El presidente acompañó el texto con un video que muestra imágenes del norte del país y una voz en off que relata fragmentos de la carta que Güemes le envió al general realista Pedro Olañeta.



De esa carta, Fernández eligió destacar una frase: “Al pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete”, que escribió el general gaucho.



El material audiovisual concluye con una parte del discurso del primer mandatario el año pasado en Salta: “Los próceres en Argentina son aquellos que fueron capaces de construir esta patria, los que la fundaron, los que dieron su vida, los que dejaron todo para que seamos libres. Viva Salta, viva Güemes y viva la Patria”, expresó en esa oportunidad.



Güemes nació el 8 de febrero de 1785 y murió el 17 de junio de 1821, tras agonizar durante diez días, luego de ser alcanzado por una bala realista, lo que lo convirtió en el único general muerto en combate.



Fue militar de carrera y lideró en el norte un ejército de gauchos con estrategias que permitieron detener el avance español sobre Salta y evitar así las invasiones realistas en el resto del país.



De esta manera, Güemes se constituyó en una figura central de la guerra por la independencia argentina, por lo que fue reconocido como héroe nacional y, desde 2016, el 17 de junio quedó incorporado al calendario de feriados nacionales.



Separados el Día de la Bandera

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no compartirán un acto oficial por el Día de la Bandera, a pesar de haberse reencontrado públicamente en la actividad por el centenario de YPF en Tecnópolis.



Según consignó NA, el jefe de Estado asistirá el próximo lunes a la mañana al Centro Cultural Kirchner (CCK), a metros de la Casa Rosada, donde le tomará la promesa a la Bandera a un grupo de alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires, mientras que la vicepresidenta estará en el partido bonaerense de Avellaneda para cerrar un acto de la CTA de los Trabajadores.



Alberto Fernández participará de la actividad, que está prevista a las 11 en las escalinatas del CCK, junto a los ministros Jaime Perczyk (Educación), Tristán Bauer (Cultura) y Jorge Taiana (Defensa). Pasada la parte más institucional del acto, el jefe de Estado hará uso de la palabra para cerrar la actividad que se realizará en conmemoración del 202° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano.



Por su parte, Cristina Kirchner será la encargada de cerrar a las 16 el plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores, la rama sindical que comanda el diputado nacional Hugo Yasky, en el predio del Parque La Estación, en Avellaneda. Bajo la consigna “Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria”, desde la central obrera indicaron que la convocatoria contará con la participación de 1800 delegados de todo el país.



La ex mandataria estará acompañada en el escenario principal por el intendente de Avellaneda en uso de licencia y ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, además del jefe de la CTA de la Argentina, Hugo Yasky.



De esta manera, el presidente y la vicepresidenta nuevamente conmemorarán una fecha patria por separado, a pesar de las expectativas que se habían generado en algunos dirigentes de la coalición gobernante luego de que Alberto y Cristina compartieron el escenario para celebrar los 100 años de la petrolera estatal.